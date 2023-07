Arda Güler zum FC Barcelona? Mesut Özil rät Supertalent wohl zu Verbleib bei Fenerbahce

Barcelona hat das Interesse an Arda Güler mittlerweile bestätigt. Geht es nach Mesut Özil, käme ein Wechsel aber zu früh.

WAS IST PASSIERT? Der frühere Mittelfeld-Star Mesut Özil hat seinem Spielmacher-Kollegen Arda Güler wohl geraten, noch nicht zum FC Barcelona zu wechseln.

WAS IST DER HINTERGRUND? Einem Bericht der Mundo Deportivo zufolge soll Özil dem Supertalent von Fenerbahce in einem Telefon-Anruf nahegelegt haben, noch ein Jahr in der Türkei zu bleiben. Danach könne Güler dann seine Optionen abwägen.

Barcelonas Präsident Joan Laporta hatte das Interesse der Katalanen an dem 18-jährigen türkischen Nationalspieler jüngst bestätigt. "Es stimmt, dass die Scouting-Abteilung ihn seit einiger Zeit beobachtet. Alle wichtigen Klubs in Europa wollen ihn haben. Wir sind im Gespräch mit Fenerbahce", sagte Laporta.

Özil, der bekanntlich von 2010 bis 2013 für Barças Erzrivalen Real Madrid auflief, hatte in den Jahren 2021 und 2022 gemeinsam mit Güler bei Fenerbahce gespielt und kennt den Edeltechniker daher gut. Nach einigen Monaten bei Basaksehir beendete Özil dann im März dieses Jahres seine Karriere.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Neben Barcelona sollen an Güler unter anderem auch Real Madrid und Borussia Dortmund interessiert sein. Bei Fenerbahce steht er noch bis 2025 unter Vertrag, für den Topklub aus Istanbul hatte er vergangene Saison in 35 Einsätzen sechs Tore und sieben Vorlagen geliefert.