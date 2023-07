"Sind im Gespräch mit Fenerbahce": Barcelona-Präsident bestätigt Interesse an Arda Güler

Ein Talent aus der Türkei hat es dem FC Barcelona angetan. Klub-Präsident Joan Laporta bestätigt die laufenden Verhandlungen.

WAS IST PASSIERT? Joan Laporta, Präsident des FC Barcelona, hat das Interesse seines Klubs am türkischen Talent Arda Güler von Fenerbahce bestätigt. In einem Interview mit dem Sender CMM verkündete er am Rande eines Fanklub-Treffens in Daimiel, dass die Verhandlungen mit dem Süper-Lig-Verein laufen.

WAS WURDE GESAGT? "Er ist ein sehr junger türkischer Spieler. Es stimmt, dass die Scouting-Abteilung ihn seit einiger Zeit beobachtet. Alle wichtigen Klubs in Europa wollen ihn haben. Wir sind im Gespräch mit Fenerbahce", sagte Laporta.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Arda Güler spielte zunächst fünf Jahre lang für Genclerbirligi, bevor er 2019 zu Fenerbahce in die Jugend wechselte.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der vergangenen Saison verbuchte der 18-jährige offensive Mittelfeldspieler beeindruckende Zahlen in der Süper Lig: Ihm gelangen in 32 Liga-Duellen sieben Tore, außerdem lieferte er sieben Assists.

Im November feierte er unter Trainer Stefan Kuntz sein Debüt in der A-Nationalmannschaft, für die er mittlerweile viermal im Einsatz war (ein Tor).