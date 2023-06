Überschaubare Ablöse? BVB schielt wohl auf Türkei-Juwel Arda Güler

Der BVB könnte sich dank einer bezahlbaren Ausstiegsklausel ein Talent aus der Türkei schnappen.

WAS IST PASSIERT? Der BVB hat durch die Abgänge von Jude Bellingham und Raphaël Guerreiro viel Substanz im Mittelfeld verloren. Um dies aufzufangen, werden nun wohl mehrere neue Spieler nötig sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Während Edson Álvarez von Ajax Amsterdam als Wunschspieler für den defensiveren Part gilt, wird einmal mehr das türkische Offensivjuwel Arda Güler für den Kreativbereich gehandelt.

Wie die Ruhr Nachrichten melden, ist der BVB am 18-Jährigen von Fenerbahce interessiert. Laut Medienberichten besitzt er eine Ausstiegsklausel in Höhe von 17,5 Millionen Euro, was für den BVB machbar erscheint. Allerdings sollen noch zahlreiche andere Klubs an ihm dran sein, darunter PSG, Benfica und Milan.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Güler stammt aus der Jugend von Fenerbahce und spielt seit 2021 bei den Profis. In der abgelaufenen Saison kam er auf 35 Pflichtspieleund sammelte dabei 13 Scorerpunkte.