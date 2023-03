Mesut Özil beendet seine Karriere

Weltmeister Mesut Özil macht Schluss. Der Basaksehir-Star beendet während der laufenden Saison seine Karriere.

WAS IST PASSIERT? Mesut Özil beendet seine aktive Laufbahn. Das teilte der Weltmeister von 2014 in einem Statement auf Twitter mit.

WAS WURDE GESAGT? Das Statement Özils im Wortlaut:

"Nach reiflicher Überlegung gebe ich hiermit meinen sofortigen Rücktritt vom Profifußball bekannt. Ich hatte das Privileg, 17 Jahre lang Profi zu sein und bin unglaublich dankbar für diese Möglichkeit. Aber in den letzten Wochen und Monaten, in denen einige Verletzungen dazukamen, wurde mir immer klarer, dass es an der Zeit ist, die große Fußballbühne zu verlassen.

Es war eine tolle Reise, gefüllt mit unvergesslichen Momenten und Emotionen. Ich möchte meinen Vereinen danken - Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal FC, Fenerbahce, Basaksehir - und den Trainern, die mich unterstützt haben, dazu Teamkollegen, die zu Freunden geworden sind.

Ein besonderer Dank geht an meine Familienmitglieder und engsten Freunde. Sie waren vom ersten Tag an Teil meiner Reise und haben mir so viel Liebe und Unterstützung gegeben, in guten und schlechten Zeiten.

Danke an all meine Fans, die mir so viel Liebe gezeigt haben, egal unter welchen Umständen, und für welchen Klub ich gerade gespielt habe.

Ich freue mich jetzt auf das, was vor mir liegt, mit meiner wunderschönen Frau Amine und meinen zwei wunderschönen Töchtern Eda und Ela - aber ihr könnt euch sicher sein, dass ihr dann und wann etwas von mir auf meinen Social-Media-Kanälen hören werdet. Bis bald"

WAS IST DER HINTERGRUND? Özil absolvierte eine von Verletzungen geprägte Saison. Wegen anhaltender Rückenprobleme absolvierte der 34-Jährige erst acht Partien, in denen ihm weder Tor noch Assist gelangen.

Bereits vor einigen Wochen hatte es Gerüchte um einen sofortigen Abschied Özils vom Profifußball gegeben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Özil absolvierte während seiner Laufbahn mehr als 600 Spiele. Dabei erzielte er 114 Tore und lieferte 221 Assists. Er gewann unter anderem viermal den FA Cup und je einmal die spanische Meisterschaft und den DFB-Pokal. 2014 wurde er mit der DFB-Elf in Brasilien Weltmeister. Aus der Nationalmannschaft war er 2018 nach 92 Länderspielen zurückgetreten.

DIE BILDER ZUR NEWS:

imago images

Getty Images

Imago Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Mesut Özil stammt aus der Jugend des FC Schalke. Im Januar 2008 wechselte er für fünf Millionen Euro Ablöse zu Werder Bremen, wo er seinen Durchbruch als Profi schaffte. 2010 holte ihn Real Madrid für 18 Millionen Euro Ablöse nach Spanien. Drei Jahre später folgte der 47-Millionen-Transfer zu Arsenal. Anfang 2021 heuerte er ablösefrei bei Fenerbahce an, im vergangenen Sommer ging es weiter zu Basaksehir. Dort stand er noch bis zum kommenden Sommer unter Vertrag.

Abseits des Rasens baute er sich bereits mehrere lukrative Standbeine auf.