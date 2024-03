"Wir freuen uns auf den 30. Juni": Kylian Mbappé ist bei PSG nur noch Teilzeitkraft - und das ist richtig so

Kylian Mbappé ist mit seiner Rolle als Teilzeitkraft offensichtlich nicht einverstanden. Dabei ist diese nur allzu verständlich.

Es war nur eine handvoll Fans, aber ihre Botschaft war unmissverständlich: Die Ultras von PSG, die sich am Sonntag am Parc des Princes versammelt hatten, hielten ein Banner in den Händen auf denen prangte: "KM: Vivement LE 30/06". Zu deutsch: "KM, wir freuen uns auf den 30. Juni".

Unmissverständlich tun also nun auch die ersten Paris-Anhänger ihren Unmut kund, was das neuerliche Theater um Kylian Mbappé betrifft. War der Superstar lange ihr Heiligtum und anders als einst Neymar und Lionel Messi beim Anhang beliebt, beginnt sich auch bei ihnen das Blatt zu wenden. Es herrscht Vorfreude auf jenen Tag, an dem der Vertrag Mbappés bei Paris Saint-Germain ausläuft.

Es ist das nächste Kapitel in der Seifenoper rund um PSG und den eigenwilligen Stürmer, dessen Abschied bevorsteht und der mittlerweile unter Trainer Luis Enrique vom Aushängeschild zur Teilzeitkraft degradiert wird. Enriques Entscheidungen sind gewöhnungsbedürftig, aber sie sind richtig.