Ein kurzes Telefonat, eine Ehrenrunde, ein Selfie: Kylian Mbappé reagierte auf seine Auswechslung am Freitagabend durchaus ungewöhnlich.

Superstar Kylian Mbappé hat nach seiner zweiten Auswechslung in Folge bei PSG ein merkwürdiges Verhalten an den Tag gelegt. Statt die zweite Halbzeit der Nullnummer in der Ligue 1 mit den anderen Reservisten zu verfolgen, drehte der Angreifer eine Runde durch das Stade Louis II und schaute den Rest des Spiels auf der Tribüne neben seiner Mutter.