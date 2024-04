EM 2024: Wird ein Spiel der Türkei nur bei MagentaTV übertragen? TV, LIVE STREAM, Sender

MagentaTV besitzt bei der EM die TV-Rechte an allen Spielen. Hier erfahrt Ihr, ob auch eine Partie der Türkei exklusiv dort zu sehen sein wird.

Nach einer enttäuschenden Europameisterschaft 2021 (Ausscheiden in der Gruppenphase, null Punkte) ist die Türkei beim bevorstehenden Turnier in Deutschland auf Wiedergutmachung aus. Die Mannschaft von Vincenzo Montella setzte sich in der Qualifikation gegen Mannschaften wie den WM-Dritten Kroatien und Wales durch und beendete ihre Gruppe auf Rang eins.

Bei der EM in Deutschland wird es jedoch keinesfalls leichter. In der Gruppe F müssen die Türken gegen Debütant Georgien, Portugal und Tschechien ran.

GOAL zeigt Euch im folgenden Artikel, wo die EM-Spiele der Türkei im TV und LIVE STREAM übertragen werden und ob eines davon exklusiv bei MagentaTV gezeigt wird.