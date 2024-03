Wo spielt die Türkei bei der EM 2024? Städte, Stadien, Termine, Tickets

Die Türkei will bei der bevorstehenden EM 2024 in Deutschland für Furore sorgen. Doch wo bestreiten die Türken im Rahmen des Turniers ihre Spiele?

Als eine von insgesamt 24 Nationen konnte sich auch die Türkei für die bevorstehende EM 2024 in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) qualifizieren.

Das Team von Vincenzo Montella wurde dabei der Gruppe F zugelost. Die Gegner in dieser heißen Portugal und Tschechien. Der dritte Gruppengegner steht noch nicht fest und wird im Rahmen der Playoffs im Pfad C, in dem Griechenland, Georgien, Luxemburg und Kasachstan antreten, ermittelt.

Nichtsdestotrotz steht der EM-Spielplan der Türken bereits fest. Genaueres dazu gibt es im Folgenden.