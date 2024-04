EM 2024 live im TV: Welche Spiele zeigt / überträgt RTL?

RTL ist einer von mehreren Anbietern, die Übertragungsrechte an Spielen der EM 2024 besitzen. Welche Partien der Sender zeigt, seht Ihr hier.

Der Countdown zur Europameisterschaft in Deutschland läuft. Am 14. Juni bestreiten die deutsche Nationalmannschaft und Schottland in München das Eröffnungsspiel. Exakt einen Monat lang wird den Fans aus ganz Europa Spitzenfußball geboten. Im Finale in Berlin wird am 14. Juli dann der Europameister gekürt. Titelverteidiger ist Italien.

Eine Frage, die sich viele vor Beginn des Turniers stellen, beinhaltet die Übertragung der Spiele. Wer kümmert sich darum? Die Antwort: MagentaTV, die ARD, das ZDF und RTL.

In diesem Artikel wird die Rolle von RTL genauer beleuchtet. Im Folgenden erfahrt Ihr, welche EM-Spiele der Privatsender überträgt.