Turnierbaum für die Türkei bei der EM 2024 in der K.o.-Phase: Gegen wen spielt man im Viertelfinale, Halbfinale und Finale?

Die Türkei hat bei der EM 2024 das Achtelfinale erreicht, dort wartet Österreich. Gegen wen würde man in den nächsten Runden spielen?

Einem 3:1-Sieg gegen Georgien folgte zwar zunächst die ernüchternde 0:3-Niederlage gegen Portugal - durch einen 2:1-Erfolg über Tschechien machte die Türkei dann aber Platz zwei in Gruppe F und den damit verbundenen Einzug ins Achtelfinale der EM 2024 perfekt.

In der Runde der letzten 16 bekommen es Hakan Calhanoglu und Co. nun mit Österreich zu tun. Am 2. Juli steigt das Duell mit dem ÖFB-Team, das in der Gruppenphase so stark auftrat und seine Gruppe vor Frankreich und der Niederlande als Erster abschloss.

Daher sind die Türken gegen Österreich auch eher in der Außenseiterrolle. Dennoch rechnet sich das Team von Trainer Vincenzo Montella natürlich berechtigte Chancen aus, auch den Einzug ins Viertelfinale zu schaffen. Gegen wen würde die Türkei dort spielen? Und welche Gegner könnten in einem möglichen Halbfinale oder Finale warten? GOAL hat alle Informationen zum Turnierbaum der EM 2024 zusammengestellt.