Dani Carvajal verdient mehr Anerkennung! Der aktuelle Kapitän ist Real Madrids unbesungener Held

Der Name des Rechtsverteidigers steht nur selten im Rampenlicht. Aber ohne ihn wären die Blancos bei Weitem nicht so erfolgreich.

Dani Carvajal riss sich das Hemd vom Leib, schrie vor Freude und sprang auf die Tribüne, als er gegen UD Almeria in der 99. Minute den 3:2-Siegtreffer nach 0:2-Rückstand erzielte. Das Santiago Bernabeu, das kurz zuvor noch so angespannt und ruhig war, brach in unglaublichem Jubel aus. Ausgerechnet der Rechtsverteidiger hatte das entscheidende Tor erzielt und damit das wundersame Comeback gegen den Tabellenletzten perfekt gemacht.

Carvajals Reaktion war für einen Spieler, der sich durch seine Besonnenheit einen Namen gemacht hat, völlig untypisch. Er ist ein leidenschaftlicher Fußballer, ja, aber einer, der die Nerven behält, auf die Zähne beißt und 90 Minuten durchhält. Gegen Almeria jedoch ließ er sich gehen.

Das war ein großer Unterschied zu dem Carvajal von vor sechs Monaten. Noch im Juli 2023 gab es Bedenken über seine langfristige Eignung für Real. Carvajal war auf dem absteigenden Ast und wurde ständig von Verletzungsproblemen geplagt. Für einen Spieler jenseits der 30 schien ein Abgang durchaus denkbar.

Dank einiger wichtiger Veränderungen in seinen individuellen Routinen und in der Vereinstaktik hat sich dies jedoch geändert. In dieser Saison ist Carvajal fitter, schneller und entschlossener als in den letzten Jahren. Und obwohl Jude Bellingham und Vinicius Jr. für Schlagzeilen in der spanischen Hauptstadt sorgen, ist Carvajal für die Blancos in der Saison 2023/24 ein unbesungener Held.