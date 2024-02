Barças erster Superstar seit Lionel Messi? Wie Adidas-Schützling Lamine Yamal eine Ära beim FC Barcelona prägen könnte

Lamine Yamal ist eines der größten Talente der Welt. Der 16-Jährige könnte das Gesicht einer neuen Generation bei Barça werden.

Im Jahr 2006 unterzeichnete ein junger Spieler aus der Akademie des FC Barcelona einen Vertrag mit dem deutschen Sportartikelhersteller Adidas. Der Vertrag, der Berichten zufolge rund 500.000 Dollar pro Jahr wert war, war eine kluge Investition in einen 19-Jährigen, der noch nicht einmal seine erste Profisaison hinter sich hatte. Am Ende der Spielzeit hatte er in nur elf Einsätzen sechs Tore erzielt und drei Assists beigesteuert.

Die Verpflichtung dieses Spielers, Lionel Messi, erwies sich für Adidas als ein Schnäppchen. Jetzt, 18 Jahre später, hat ein anderer La-Masia-Absolvent ebenfalls bei Adidas unterschrieben: Lamine Yamal, ebenfalls Rechtsaußen. Er wird der einzige andere Spieler auf der Welt sein, der genau die gleichen Schuhe wie Messi bekommt - und damit eine visuelle Verbindung zu einer geistigen Verbindung herstellt, die seit einiger Zeit zwischen den beiden besteht. In den letzten Monaten brach das Supertalent Rekord um Rekord.

Und auch wenn der Druck auf den Teenager immens sein wird, so ist es doch ein ideales Zeichen für die Blaugrana. Seit Messi den Verein verlassen hat, fehlt den Katalanen ein Superstar, der nicht nur ein Spiel verändern, sondern auch jede Menge Trikots verkaufen kann. Yamal, das neue Gesicht von Adidas, soll und kann dieser Spieler sein.