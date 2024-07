Serbien vs. England heute live: Wo wird die EM im Free TV und im LIVE STREAM gezeigt / übertragen?

Mitfavorit England steigt heute gegen Serbien in die EM 2024 ein. Wo das Gruppenspiel live im TV und im LIVE STREAM läuft, erfahrt Ihr hier.

Der heutige EM-Tag wird mit der Partie zwischen Serbien und England aus der Gruppe C abgeschlossen. Es ist das letzte von drei Gruppenspielen, die am 16. Juni auf dem Programm stehen. In der Veltins-Arena in Gelsenkirchen wird Serbien vs. England um 21 Uhr angepfiffen.

England ist in der Gruppe C, der auch noch Slowenien und Dänemark angehören, der klare Favorit auf Platz eins. Bei den Three Lions herrschte unmittelbar vor Beginn der EM in Deutschland aber etwas Unruhe. Zum einen wurde die Nichtnominierung von Jack Grealish kritisiert, zum anderen gab es bei der Generalprobe ein 0:1 gegen Island. Kann Serbien das zu einer Überraschung ausnutzen?

Hier verraten wir Euch, wo die Partie live im Free-TV und im Livestream läuft.