Serbiens Kader bei der EM 2024: Wer steht im Aufgebot von Trainer Dragan Stojkovic?

Zum ersten Mal wird Serbien als eigenständige Nation an einer EM teilnehmen. Wir blicken auf den potenziellen Kader.

Serbien, das zuvor als Jugoslawien (1920-1992), Bundesrepublik Jugoslawien (1992-2003) und Serbien und Montenegro (2003-2006) als Fußballnation antrat, will bei seiner ersten EM als eigenständiges Land weit kommen.

Seit 2002 nahm Serbien bereits an vier WM-Endrunden teil, zuletzt in Russland und Katar.

Bei der EM 2021 fehlten die Serben zuletzt wegen der Play-off-Niederlage im Elfmeterschießen gegen Schottland. Nun belegten sie in der Gruppe G der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 den zweiten Platz hinter Ungarn und qualifizierten sich damit direkt.

Bei der Endrunde in Deutschland vom 14. Juni bis 14. Juli treffen sie in der Gruppe C auf Slowenien, Dänemark und Mitfavorit England.

Wer wird in Dragon Stojikovics Kader für die EURO 2024 stehen?