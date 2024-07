Serbien trifft am 16. Juni auf England. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel in Gruppe C der EM 2024 heute im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

Bei der EM 2024 finden die Begegnungen des ersten Spieltags in der Gruppe C statt. Dabei bekommt es Serbien am Sonntag (16. Juni) mit England zu tun. Der Anpfiff ertönt um 21.00 Uhr.

Zudem dient die Gelsenkirchener Arena AufSchalke als Schauplatz der Begegnung zwischen den Adlern und den Three Lions. Serbien und England belegen im FIFA-Ranking vom 4. April den 33. und den vierten Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Serbien vs. England im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Serbien vs. England heute im LIVE STREAM und TV, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Serbien – England Wettbewerb EM 2024, Gruppe C Datum Sonntag, 16. Juni 2024 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Arena AufSchalke (Gelsenkirchen)

Wer zeigt / überträgt Serbien vs. England heute im LIVE STREAM und live im TV?

Serbien vs. England heute im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Serbien-News

Das serbische Nationalteam hatte im November eine 0:1-Auswärtsniederlage gegen Belgien und ein 2:2 gegen Bulgarien verzeichnet.

Anschließend hatte das Team von Dragan Stojkovic Ende März in Russland mit 0:4 verloren und in Zypern mit 1:0 gewonnen.

In den jüngsten Auftritten erlebten die Adler ein 1:2 in Österreich und am 8. Juni ein 3:0 in Schweden.

Die Aufstellung von Serbien:

Rajkovic - Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic - Zivkovic, Gudelj, Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic - Mitrovic, Vlahovic

Getty Images

England-News

England hatte das Vorjahr mit einem 1:1 in Nordmazedonien abgeschlossen. Damit war eine Serie von vier Siegen gerissen.

Danach hatte die Mannschaft von Gareth Southgate Ende März ein 0:1 gegen Brasilien und ein 2:2 gegen Belgien verzeichnet.

Zuletzt erlebten die Three Lions ein 3:0 gegen Bosnien und am 7. Juni ein 0:1 gegen Island.

Getty Images

Die Aufstellung von England heute:

Pickford - Walker, Stones, Guehi, Trippier - Alexander-Arnold, Rice, Bellingham - Foden, Saka, Kane

Wer zeigt / überträgt Serbien vs. England heute live im Free TV und im LIVE STREAM? Kommentator und Experte im ZDF

Das ZDF überträgt Serbien gegen England heute live im Free TV und kostenlos im LIVE-STREAM. Ihr müsst also kein Abo abschließen, um das erste Spiel der Three Lions bei der EM 2024 live zu sehen.

Kommentiert wird England vs. Serbien im ZDF von Oliver Schmidt, der aktuell wohl bekannteste Kommentator im Zweiten. Der 1972 geborene Schmidt arbeitet schon seit fast 30 Jahren für das ZDF und kommentiert seit der WM 2010 bei jedem großen Turnier Spiele im ZDF.

Getty Images

Als Experte an seiner Seite ist heute im ZDF Moritz Volz. Der 41-jährige Ex-Profi spielte in seiner Karriere unter anderem für den FC Fulham, den FC St. Pauli und 1860 München. In den vergangenen Jahren war Volz schon Co-Trainer bei RB Leipzig und Galatasaray, seit Anfang des Jahres ist er Assistenzcoach bei der Frauenmannschaft des FC Bayern.

Serbien gegen England heute live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 1 Siege Serbien 0 Siege England 1 Unentschieden 0 Letztes Duell England vs. Serbien 2:1 (Internationales Testspiel, 3. Juni 2003)

Wer zeigt / überträgt Serbien vs. England heute im LIVE STREAM und live im TV? Nützliche Links zur EM 2024