Fußball heute live: Serbien vs. England im LIVE STREAM und live im Free TV

Mitfavorit England startet heute gegen Serbien in die EM 2024. Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel im LIVE STREAM und TV?

Für England beginnt die EM 2024 heute (Sonntag, 16. Juni): Um 21 Uhr bekommen es Jude Bellingham und Co. in Gelsenkirchen mit Serbien zu tun.

Die Engländer zählen neben Frankreich, Gastgeber Deutschland, Portugal und Spanien zu den größten Favoriten auf den EM-Titel. Dementsprechend wichtig wäre es für den amtierenden Vize-Europameister, gut ins Turnier zu starten.

Die Serben wollen das natürlich verhindern. Sie könnten in Gruppe C mit Dänemark um Platz zwei kämpfen und hoffen auf Bonuspunkte aus dem Duell mit England. Dabei vertraut man in Serbien wahrscheinlich vor allem auf große Namen wie Dusan Tadic, Sergej Milinkovic-Savic oder Dusan Vlahovic.

Wer Serbien gegen England heute live überträgt? Das ZDF ist im Free-TV für die Übertragung verantwortlich, zudem gibt es wie immer bei der EM auch die Option bei MagentaTV. Weitere Informationen folgen noch.