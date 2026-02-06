Sensationscomeback platzte aus kuriosem Grund: Sergio Ramos steht stattdessen wohl vor überraschendem Wechsel zum Erzrivalen eines Ex-Klubs

Wie bei Radio Marca weiter berichtet wird, orientiert sich Ramos nun um und soll dabei ein Engagement in Frankreich im Auge haben. Es sei derzeit am wahrscheinlichsten, dass er sich Olympique Marseille anschließt. Die Verhandlungen wegen einer Unterschrift des ehemaligen spanischen Nationalspielers beim derzeitigen Tabellendritten der Ligue 1 laufen derzeit, heißt es. Spruchreif sei allerdings noch nichts.

Ein Wechsel nach Marseille wäre aufgrund von Ramos' Vergangenheit bei Paris Saint-Germain natürlich äußerst brisant. Serienmeister PSG ist der absolute Erzrivale von OM, Ramos war 2021 von Real Madrid nach Paris gewechselt. In den folgenden zwei Jahren absolvierte er für die Hauptstädter dann 58 Pflichtspiele (sechs Tore).

Nach der Zeit bei PSG war Ramos im Sommer 2023 zum FC Sevilla zurückgekehrt. Bei dem Traditionsverein aus Andalusien spielte er einst schon im Nachwuchs und schaffte dort als Teenager den Sprung zum Profi, ehe er 2005 nach Madrid wechselte.