Sergio Ramos könnte bei seinem Jugendklub FC Sevilla ein erneutes Comeback feiern. Das berichtet Cadena SER. Aktuell verhandelt der 39-Jährige mit den Andalusiern über eine Klub-Übernahme durch ein Konsortium, das er als bekanntestes Gesicht anführt - doch nun soll auch über einen sportlichen Mehrwert für den finanziell angeschlagenen Klub diskutiert werden.
Mit knapp 40 Jahren: Ex-Star von Real Madrid steht angeblich vor Sensationscomeback
- Getty Images Sport
Sergio Ramos als Hilfe für Sevilla im Abstiegskampf?
Nach langen Jahren bei Real Madrid kehrte der Weltklasse-Verteidiger schon im Sommer 2023 für ein Jahr zum FC Sevilla zurück. Danach folgte ein Abenteuer beim Liga-MX-Klub Monterrey. In Mexiko lief sein Vertrag zum Jahreswechsel aus, sodass der Verteidiger ablösefrei zu haben ist.
Defensive Stabilität können die Andalusier aktuell gut gebrauchen: Durch die peinliche 1:4-Auswärtsniederlage bei RCD Mallorca rutschte die Mannschaft in der LaLiga-Tabelle auf den 15. Platz ab und befindet sich damit in akuter Abstiegsgefahr. Der erste der drei Abstiegsplätze ist nur noch zwei Punkte entfernt. Für den Klub folgen nun die beiden wichtigen Heimspiel gegen Girona und Alaves, zwei direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.
- Getty Images Sport
Sevilla rutscht in die untere Tabellenhälfte ab
Sevilla glänzte im neuen Jahrtausend als Rekordsieger der UEFA Europa League und war lange Jahre in der nationalen Liga ein Dauergast in der Verfolgergruppe hinter Real Madrid, Atletico Madrid und dem FC Barcelona. Seit der Saison 2022/23 gehören die Andalusier nun aber zur unteren Tabellenhälfte: Nach den Plätzen 11, 13 und 17 läuft es auch unter dem aktuellen Trainer Matias Almeyda nicht besser.
Ramos könnte einen riesigen Erfahrungsschatz bieten. Er kommt auf 536 Einsätze in LaLiga und 142 Partien in der Champions League. Außerdem lief er 180-mal für Spaniens Nationalteam auf, mit dem er 2010 Weltmeister wurde.
Die Karriere von Sergio Ramos:
- 1996 - 2005: FC Sevilla
- 2005 - 2021: Real Madrid
- 2021 - 2023: Paris Saint-Germain
- 2023 - 2024: FC Sevilla
- 2025 - 2026: Monterrey