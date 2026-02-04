Mit knapp 40 Jahren: Ex-Star von Real Madrid steht angeblich vor Sensationscomeback

Nach langen Jahren bei Real Madrid kehrte der Weltklasse-Verteidiger schon im Sommer 2023 für ein Jahr zum FC Sevilla zurück. Danach folgte ein Abenteuer beim Liga-MX-Klub Monterrey. In Mexiko lief sein Vertrag zum Jahreswechsel aus, sodass der Verteidiger ablösefrei zu haben ist.

Defensive Stabilität können die Andalusier aktuell gut gebrauchen: Durch die peinliche 1:4-Auswärtsniederlage bei RCD Mallorca rutschte die Mannschaft in der LaLiga-Tabelle auf den 15. Platz ab und befindet sich damit in akuter Abstiegsgefahr. Der erste der drei Abstiegsplätze ist nur noch zwei Punkte entfernt. Für den Klub folgen nun die beiden wichtigen Heimspiel gegen Girona und Alaves, zwei direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.