Er träumt von einem nicht mehr für möglich gehaltenen Comeback! Sergio Ramos strebt offenbar überraschende Rückkehr nach Europa an

Sollte sich eine Rückkehr in den europäischen Fußball nicht ergeben, wären für Ramos angeblich auch Saudi-Arabien und vor allem die MLS eine Option. In den USA soll sich unter den Klubs, die infrage kämen, auch Inter Miami um Superstar Lionel Messi befinden.

Europa wäre Ramos aber offenbar deutlich lieber - auch, weil er sich dort besser für ein Comeback in der spanischen Nationalmannschaft empfehlen könnte. Der As zufolge träumt der Weltmeister von 2010 davon, es noch in Spaniens Kader für die WM 2026 zu schaffen, die bekanntlich unter anderem in Mexiko stattfindet. Ramos glaubt demnach, dass er Nationaltrainer Luis de la Fuente in einer angesehenen europäischen Liga, die dem spanischen Spielstil bestenfalls möglichst nahe ist, davon überzeugen kann, für das Turnier im kommenden Sommer wieder auf ihn zu setzen.

Eine Rückkehr von Ramos erscheint allerdings nicht nur angesichts dessen fortgeschrittenen Fußballeralters und der Tatsache, dass er seit eineinhalb Jahren nicht mehr in Europas Top-Fußball zuhause ist, ziemlich unwahrscheinlich. Schließlich hat Spanien ob der erfolgreichen Entwicklung der jüngeren Vergangenheit inklusive EM-Titel 2024 keinerlei Not, Ramos zurückzuholen. Zudem hatte de la Fuente den 180-fachen Nationalspieler im Februar 2023 regelrecht zum Rücktritt aus der Furia Roja gedrängt.

"Die Zeit ist gekommen. Zeit, mich von der spanischen Nationalmannschaft zu verabschieden. Heute Morgen erhielt ich einen Anruf vom aktuellen Cheftrainer, der mich darüber informiert hat, dass ich nicht Teil seiner Pläne bin und nicht sein werde, unabhängig davon, wie ich performe oder was ich in meiner Karriere mache", schrieb Ramos seinerzeit zum Ende seiner Nationalmannschaftskarriere.

Mit seinem Rücktritt wartete Ramos ohnehin lange. Knapp zwei Jahre davor hatte er im März 2021 sein bisher letztes Länderspiel absolviert. Zuvor war die Real-Madrid-Legende rund 15 Jahre lang eine absolute Institution in der Nationalmannschaft und eine Schlüsselfigur der goldenen Ära zwischen 2008 und 2012 mit zwei EM- und einem WM-Titel gewesen. Jahrelang war er zudem Spaniens Kapitän.