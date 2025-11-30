Sergio Ramos wird seinen am Jahresende auslaufenden Vertrag bei Mexiko-Topklub CF Monterrey offenbar nicht verlängern, wie spanische und mexikanische Medien übereinstimmend berichten. Für seine Zukunft hat der 39-Jährige stattdessen angeblich zwei spektakuläre Ziele im Kopf.
Er träumt von einem nicht mehr für möglich gehaltenen Comeback! Sergio Ramos strebt offenbar überraschende Rückkehr nach Europa an
Sergio Ramos' Zeit bei Monterrey endet wohl
So soll Ramos laut der spanischen Zeitung As für das kommende Jahr eine Rückkehr nach Europa und im Optimalfall in sein Heimatland Spanien anstreben. Konkrete Vereine, die Interesse daran haben könnten, den Innenverteidiger unter Vertrag zu nehmen, werden dabei nicht genannt.
Dem mexikanischen TV-Sender TUDN zufolge ist Ramos zu dieser Erkenntnis auch gelangt, weil er und Monterrey hinsichtlich einer möglichen Vertragsverlängerung unterschiedliche Ansichten hatten. So pochte der Abwehrmann wohl auf ein volles garantiertes weiteres Vertragsjahr, während die Mexikaner ihm lediglich eine Ausweitung um sechs Monate inklusive Option auf ein weiteres Halbjahr angeboten haben sollen.
- Getty Images
Sergio Ramos war zum Rücktritt aus der spanischen Nationalmannschaft gedrängt worden
Sollte sich eine Rückkehr in den europäischen Fußball nicht ergeben, wären für Ramos angeblich auch Saudi-Arabien und vor allem die MLS eine Option. In den USA soll sich unter den Klubs, die infrage kämen, auch Inter Miami um Superstar Lionel Messi befinden.
Europa wäre Ramos aber offenbar deutlich lieber - auch, weil er sich dort besser für ein Comeback in der spanischen Nationalmannschaft empfehlen könnte. Der As zufolge träumt der Weltmeister von 2010 davon, es noch in Spaniens Kader für die WM 2026 zu schaffen, die bekanntlich unter anderem in Mexiko stattfindet. Ramos glaubt demnach, dass er Nationaltrainer Luis de la Fuente in einer angesehenen europäischen Liga, die dem spanischen Spielstil bestenfalls möglichst nahe ist, davon überzeugen kann, für das Turnier im kommenden Sommer wieder auf ihn zu setzen.
Eine Rückkehr von Ramos erscheint allerdings nicht nur angesichts dessen fortgeschrittenen Fußballeralters und der Tatsache, dass er seit eineinhalb Jahren nicht mehr in Europas Top-Fußball zuhause ist, ziemlich unwahrscheinlich. Schließlich hat Spanien ob der erfolgreichen Entwicklung der jüngeren Vergangenheit inklusive EM-Titel 2024 keinerlei Not, Ramos zurückzuholen. Zudem hatte de la Fuente den 180-fachen Nationalspieler im Februar 2023 regelrecht zum Rücktritt aus der Furia Roja gedrängt.
"Die Zeit ist gekommen. Zeit, mich von der spanischen Nationalmannschaft zu verabschieden. Heute Morgen erhielt ich einen Anruf vom aktuellen Cheftrainer, der mich darüber informiert hat, dass ich nicht Teil seiner Pläne bin und nicht sein werde, unabhängig davon, wie ich performe oder was ich in meiner Karriere mache", schrieb Ramos seinerzeit zum Ende seiner Nationalmannschaftskarriere.
Mit seinem Rücktritt wartete Ramos ohnehin lange. Knapp zwei Jahre davor hatte er im März 2021 sein bisher letztes Länderspiel absolviert. Zuvor war die Real-Madrid-Legende rund 15 Jahre lang eine absolute Institution in der Nationalmannschaft und eine Schlüsselfigur der goldenen Ära zwischen 2008 und 2012 mit zwei EM- und einem WM-Titel gewesen. Jahrelang war er zudem Spaniens Kapitän.
Spanien hat keinen dringenden Bedarf, Sergio Ramos zurückzuholen
Dringender Bedarf nach einer Rückkehr von Ramos besteht im Abwehrzentrum momentan aber keineswegs. Mit Dean Huijsen (20, Real Madrid) und Pau Cubarsi (18, FC Barcelona) schicken sich zwei Megatalente an, Spaniens Innenverteidigung der Zukunft zu stellen. Hinzu kommen mit Robin Le Normand von Atletico Madrid oder Aymeric Laporte und Dani Vivian von Athletic Bilbao auch einige erfahrenere erstklassige Optionen.
Ramos war indes 2023 zu Jugendklub FC Sevilla zurückgekehrt, verließ die Andalusier 2024 aber wieder und war danach ein halbes Jahr lang vereinslos. Im Februar 2025 heuerte er dann bei Monterrey an, dem er Ende Dezember nun wohl den Rücken kehren wird. Bei den Mexikanern ist er Stammspieler, kam diese Saison bisher auf 17 Einsätze (zwei Tore).
Vor seinem Abschied will Ramos mit Monterrey noch den mexikanischen Meistertitel gewinnen. Im Viertelfinale der Playoffs setzte man sich gegen CF America auf dramatische Art und Weise durch und steht damit im Halbfinale.
- Getty Images Sport
Sergio Ramos für Spanien: Seine Länderspielkarriere in Zahlen
- Länderspieldebüt: 26. März 2005 (3:0-Testspielsieg gegen China)
- Länderspiele: 180
- Tore: 23
- Titel: Europameister 2008 und 2012, Weltmeister 2010
- Weitere große Turniere: WM 2006 (Achtelfinale), WM 2014 (Vorrunde), EM 2016 (Achtelfinale), WM 2018 (Achtelfinale)
- Bisher letztes Länderspiel: 31. März 2021 (3:1-Sieg gegen Kosovo in der WM-Quali)