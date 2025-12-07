"Mein letztes Spiel": Sergio Ramos verkündet Abschied - und peilt angeblich ein spektakuläres Comeback an

"Ja, das ist mein letztes Spiel", sagte der 39 Jahre alte Weltmeister von 2010 nach dem Aus im Play-off-Halbfinale der Liga MX gegen den Hauptrundenersten Deportivo Toluca im mexikanischen Fernsehen. Wohin es Ramos zieht, ließ der langjährige Kapitän von Real Madrid offen.

Medienberichten zufolge habe Ramos vor, sich bei einem europäischen Verein für einen Platz in Spaniens Kader bei der WM 2026 empfehlen zu wollen, obwohl er bereits 2023 seinen Rücktritt aus dem Nationalteam verkündet hatte. Das Wunschziel soll Spanien sein. Neben dem WM-Titel in Südafrika hatte Ramos die Europameisterschaften 2008 und 2012 gewonnen. Sein bisher letztes Länderspiel bestritt er im März 2021.