Sergio Ramos will angeblich seinen Ex-Klub FC Sevilla kaufen. Das berichtet der spanische Radiosender Cadena SER.
Übernahme von Top-Klub geplant! Sergio Ramos wohl will einen siebenmaligen Europapokalsieger kaufen
Das Interesse des einstigen spanischen Welt- und Europameisters sei dabei längst über den Sondierungsstatus hinaus und konkret: So habe Ramos als Kopf einer privaten Investorengruppe ein formelles Angebot unterbreitet. Die Offerte sei den Hauptaktionären bekannt und das Ziel sei der vollständige Kauf des LaLiga-Klubs.
Übernahmegerüchte um den andalusischen Traditionsverein halten sich seit geraumer Zeit. In den vergangenen Wochen soll es entsprechende Verhandlungen mit einer US-amerikanischen Investorengruppe gegeben haben. Allerdings, so heißt es, hätte diese nach der obligatorischen Due-Diligence-Prüfung zunächst Abstand genommen, weil die finanzielle Lage Sevillas angespannt sein soll. Vor diesem Hintergrund sei das Angebot der Ramos-Investorengruppe aktuell "das wichtigste", so Cadena SER.
- Getty Images
Sergio Ramos wechselte einst vom FC Sevilla zu Real Madrid
Ramos pflegt eine besondere Beziehung zum FC Sevilla. Dort wurde er in der Jugendabteilung ausgebildet und schaffte seinen Durchbruch als Profi, ehe er 2005 für 27 Millionen Euro Ablöse zu Real Madrid wechselte. Nach 16 Jahren bei den Blancos und zwei Spielzeiten bei PSG kehrte der torgefährliche Abwehrspieler 2023 für eine Saison nach Sevilla zurück.
Zuletzt spielte der 39-Jährige in Mexiko für Monterrey, ist aber seit dem Jahreswechsel ohne Verein. Seine Karriere will er fortsetzen, zuletzt hieß es, er plane eine Rückkehr nach Europa und träume von der Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026.
Erste Erfahrungen als Anteilseigner hat Ramos bereits gesammelt: Er ist Investor beim unterklassigen Klub CD San Fernando 1940, einem kleinen Verein aus der Nähe Sevillas. Dort sitzt er im Vorstand. Präsident des Klubs ist Sevillas langjähriger Sportdirektor Monchi, Sergios Bruder Rene Ramos fungiert als Vize-Präsident.
Der FC Sevilla gehört zu den erfolgreichsten Vereinen Spaniens: Er gewann unter anderem fünfmal die Europa League sowie zweimal den Vorgängerwettbewerb UEFA-Cup. Dazu gesellen sich eine spanische Meisterschaft und fünf Triumphe in der Copa del Rey. Aktuell belegt Sevilla in LaLiga den zehnten Tabellenplatz.
- Getty Images Sport
Sergio Ramos' Karrierestationen:
- FC Sevilla: 1996 - 2005
- Real Madrid: 2005 - 2021
- PSG: 2021 - 2023
- FC Sevilla: 2023 - 2024
- Monterrey: 2025