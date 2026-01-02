Übernahme von Top-Klub geplant! Sergio Ramos wohl will einen siebenmaligen Europapokalsieger kaufen

Das Interesse des einstigen spanischen Welt- und Europameisters sei dabei längst über den Sondierungsstatus hinaus und konkret: So habe Ramos als Kopf einer privaten Investorengruppe ein formelles Angebot unterbreitet. Die Offerte sei den Hauptaktionären bekannt und das Ziel sei der vollständige Kauf des LaLiga-Klubs.

Übernahmegerüchte um den andalusischen Traditionsverein halten sich seit geraumer Zeit. In den vergangenen Wochen soll es entsprechende Verhandlungen mit einer US-amerikanischen Investorengruppe gegeben haben. Allerdings, so heißt es, hätte diese nach der obligatorischen Due-Diligence-Prüfung zunächst Abstand genommen, weil die finanzielle Lage Sevillas angespannt sein soll. Vor diesem Hintergrund sei das Angebot der Ramos-Investorengruppe aktuell "das wichtigste", so Cadena SER.