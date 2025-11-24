Die Verletztenmisere beim FC Barcelona hat in dieser Saison auch vor Superstar Lamine Yamal nicht Halt gemacht. Das 18-jährige Megatalent plagt sich in der aktuellen Spielzeit immer wieder mit Leistenproblemen herum, wobei der Umgang der Katalanen mit seiner Verletzung dem Youngster offenbar sauer aufstieß.
Nächstes Kapitel der Verletzungssaga! Lamine Yamal jetzt angeblich auch noch sauer auf den FC Barcelona
Lamine Yamal beschwert sich bei Verantwortlichen des FC Barcelona
Laut The Athletic hat sich Yamal während der Länderspielpause im Oktober bei den Barca-Verantwortlichen beschwert. Er sei unzufrieden damit, wie seine Genesung von der medizinischen Abteilung des Vereins unter der Leitung von Julio Tous vorangetrieben wurde.
Der Teenager bat darum, von anderen Mitarbeitern des Vereins behandelt zu werden, was ihm gewährt wurde. Es ist ein weiteres Detail in der mittlerweile mehr als kurios anmutenden Verletzungsgeschichte des spanischen Nationalspielers in der laufenden Saison.
- Getty Images Sport
Wegen Lamine Yamal: Hansi Flick appelliert an spanischen Verband
Nachdem Yamal im September wettbewerbsübergreifend vier Spiele der Katalanen verpasst hatte, feierte er am 28. September beim 2:1 gegen Real Sociedad ein kurzes Comeback, steuerte sogar eine Vorlage bei. Im folgenden Spiel eine Woche später zwangen ihn seine Probleme aber zum erneuten Zusehen, ehe er sechs Spiele in Folge absolvieren konnte.
Als er in der Länderspielpause im November dann für Spanien nominiert wurde, führte dies zu einem angespannten Austausch zwischen Verein und Nationalteam, nachdem Barca-Coach Hansi Flick zuvor angedeutet hatte, dass der spanische Verband (RFEF) junge Talente nicht ausreichend betreue.
- Getty Images Sport
Yamal reist von Nationalteam ab! Spanien sauer auf Barcelona
Der Verband sah in der Nominierung Yamals jedoch kein Probleme, schließlich hatte dieser die letzten Spiele für die Katalanen allesamt absolviert. Doch bevor er für La Roja überhaupt auf dem Rasen stand, reiste Yamal schon wieder ab. Der Grund für die das Fehlen: Yamal laborierte an einer Leistenentzündung und unterzog sich kurzfristig einer Radiofrequenzbehandlung in Barcelona. Nach einer solchen Therapie muss ein Sportler in der Regel sieben bis zehn Tage pausieren.
Beim Verband kam diese Entscheidung entsprechend schlecht an, da man erst kurz vor Trainingsbeginn darüber informiert worden sei. "Sie hätten Lamine Yamal zumindest früher mitteilen sollen, was sie mit ihm vorhaben", kritisierte Nationaltrainer Luis de la Fuente. Das Vorgehen des Klubs sei "gelinde gesagt, überraschend."
Die Marca sprach sogar von einem "völlig zerrütteten Verhältnis" zwischen Verband und Verein. De la Fuente betonte jedoch, dass er das Verhältnis nicht als angespannt sehe, räumte aber ein, "dass es auf beiden Seiten Verbesserungspotenzial" gebe. Wichtig sei nun, dass man "durch fortgesetzte Gespräche" zu einer Lösung komme.
Nach Verletzungsproblemen: Lamine Yamal wieder fit
Mittlerweile scheint Yamal seine Probleme aber überwunden zu haben, denn beim 4:0 gegen Athletic Club am Wochenende im Rahmen der Rückkehr von Barca ins Camp Nou stand der Rechtsaußen wieder die kompletten 90 Minuten auf dem Rasen und steuerte zwei Vorlagen bei.
Lamine Yamal: Leistungsdaten 2025/26
- LaLiga: 9 Spiele - 4 Tore - 7 Vorlagen
- Champions League: 3 Spiele - 2 Tore - 1 Vorlage