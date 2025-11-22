Zurück im Camp Nou - und an der Spitze: Der FC Barcelona hat nach zweieinhalb Jahren eine perfekte Rückkehr in seine Heimspielstätte hingelegt. Das Team des früheren Bundestrainers Hansi Flick gewann am Samstag mit 4:0 (2:0) gegen Athletic Club aus Bilbao und zog in der spanischen Liga am Erzrivalen Real Madrid vorbei auf Platz eins. Die Königlichen können am Sonntag (21 Uhr) mit einem Punktgewinn beim FC Elche aber wieder die Tabellenführung übernehmen.
Auf der Jagd nach der Rekord-Serie: FC Barcelona stürmt bei Camp-Nou-Debüt für Flick an die Spitze
- Getty Images Sport
Erstes Spiel im Camp Nou für Hansi Flick
Nach dem Beginn umfangreicher Renovierungsarbeiten im Jahr 2023 hatten die Katalanen lange auf die Rückkehr ins Camp Nou hingefiebert - auch Flick. Für den 60-Jährigen war es das erste Spiel als Barcelona-Coach in dem Fußball-Tempel. Eines der ältesten Mitglieder des Vereins führte symbolisch den "Anstoß" aus. Danach trafen Torjäger Robert Lewandowski (4.), Ferran Torres (45.+3/90.) und Fermín Lopez (48.) zum dritten Ligasieg in Serie. Bilbaos Oihan Sancet hatte nach einem bösen Einsteigen gegen Fermin Rot gesehen (54.).
Barca hat Bestmarke im Blick
Durch den Sieg verlängert Barca eine beeindruckende Serie: Das Spiel gegen die Basken war das 33. in Folge, in dem das Team in der Liga nicht torlos blieb. Damit hat die Flick-Truppe die Klub-Bestmarke in Reichweite: Bis zum Februar 2019 blieben die Blaugrana unter Coach Ernesto Valverde in 37 Liga-Partien nicht ohne Erfolgserlebnis.
- Getty Images Sport
Bald sollen mehr als 100.000 Fans ins Camp Nou kommen
Ein Fußballspiel fand vor Beginn des Umbaus letztmals im Mai 2023 im Camp Nou statt. Die Rückkehr des spanischen Traditionsklubs in seine Heimspielstätte war eigentlich für den November 2024 geplant gewesen, hatte aber immer wieder verschoben werden müssen. Rund 45.000 Zuschauer waren gegen Bilbao dabei.
Noch ist die Modernisierung des Stadions nicht abgeschlossen, am Oberrang wird weiter gearbeitet, auch das geplante Dach ist nicht fertiggestellt. Die Katalanen planen vor Jahresende mit einer Kapazität von 62.000 Zuschauern, nach Ende der Renovierung soll das Camp Nou Platz für 105.000 Fans bieten.