Auf der Jagd nach der Rekord-Serie: FC Barcelona stürmt bei Camp-Nou-Debüt für Flick an die Spitze

Ein Fußballspiel fand vor Beginn des Umbaus letztmals im Mai 2023 im Camp Nou statt. Die Rückkehr des spanischen Traditionsklubs in seine Heimspielstätte war eigentlich für den November 2024 geplant gewesen, hatte aber immer wieder verschoben werden müssen. Rund 45.000 Zuschauer waren gegen Bilbao dabei.

Noch ist die Modernisierung des Stadions nicht abgeschlossen, am Oberrang wird weiter gearbeitet, auch das geplante Dach ist nicht fertiggestellt. Die Katalanen planen vor Jahresende mit einer Kapazität von 62.000 Zuschauern, nach Ende der Renovierung soll das Camp Nou Platz für 105.000 Fans bieten.