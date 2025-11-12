Der Streit zwischen dem spanischen Fußballverband (RFEF) und dem FC Barcelona um Supertalent Lamine Yamal nimmt weiter Fahrt auf. Der 18-Jährige fehlt verletzungsbedingt in den anstehenden WM-Qualifikationsspielen Spaniens gegen Georgien und die Türkei - sehr zum Ärger von Nationaltrainer Luis de la Fuente.
"Er war sehr enttäuscht und verletzt": Neues Kapitel im Theater zwischen Spaniens Verband und dem FC Barcelona um Lamine Yamal
Der Grund für die das Fehlen: Yamal laboriert an einer Leistenentzündung und unterzog sich am Montag kurzfristig einer Radiofrequenzbehandlung in Barcelona. Nach einer solchen Therapie muss ein Sportler in der Regel sieben bis zehn Tage pausieren. Beim Verband kam diese Entscheidung entsprechend schlecht an, da man erst kurz vor Trainingsbeginn darüber informiert worden sei. "Sie hätten Lamine Yamal zumindest früher mitteilen sollen, was sie mit ihm vorhaben", kritisierte de la Fuente. Das Vorgehen des Klubs sei "gelinde gesagt, überraschend."
Die Marca sprach sogar von einem "völlig zerrütteten Verhältnis" zwischen Verband und Verein. De la Fuente betonte jedoch, dass er das Verhältnis nicht als angespannt sehe, räumte aber ein, "dass es auf beiden Seiten Verbesserungspotenzial" gebe. Wichtig sei nun, dass man "durch fortgesetzte Gespräche" zu einer Lösung komme.
Posse um Lamine Yamal: FC Barcelona zeigt sich irritiert
Barcelona-Präsident Joan Laporta zeigte sich hingegen verwundert über die Aufregung. "Wir haben es ihnen eben mitgeteilt, als wir die Antwort des Arztes hatten, der ihn untersucht hat", erklärte er im Gespräch mit Catalunya Radio. Es habe keine böse Absicht gegeben, betonte Laporta: "Wir wollen keine Kontroversen."
Dass Lamine Yamal trotz seiner Beschwerden für Barcelona weiter aufläuft, lobte der Präsident ausdrücklich: "Das zeigt sein Engagement." Dennoch habe man vermeiden wollen, dass er sich im Nationalteam erneut verletzt. Das ist gelungen, denn Spaniens Verband schickte Yamal am Dienstag wieder nach Hause, als bekannt wurde, dass dieser ohnehin nicht auflaufen kann.
Nationaltrainer De la Fuente plant Gespräch mit Hansi Flick
De la Fuente berichtete über den Angreifer: "Er war sehr enttäuscht und verletzt. Yamal war bei seiner Ankunft gut gelaunt und hatte sich sehr auf die kommenden Spiele gefreut." Gleichzeitig kündigte der Nationaltrainer Gespräche mit Barcelona-Coach Hansi Flick an - auch wenn dies "keine Angelegenheit zwischen Trainern" sei.
Einen Seitenhieb konnte sich der Spanier dennoch nicht verkneifen: "Mir fehlte etwas Einfühlungsvermögen, schließlich war er selbst Nationaltrainer", sagte de la Fuente über Flicks frühere öffentliche Kritik. "Wenn ich einen Kollegen anrufen müsste, würde ich das unter vier Augen tun."
Lamine Yamal 2025/26: Seine Leistungsdaten im Überblick
- Spiele: 10
- Tore: 5
- Assists: 6
- Gelbe Karten: 2
- Einsatzminuten: 799