"Er war sehr enttäuscht und verletzt": Neues Kapitel im Theater zwischen Spaniens Verband und dem FC Barcelona um Lamine Yamal

Der Grund für die das Fehlen: Yamal laboriert an einer Leistenentzündung und unterzog sich am Montag kurzfristig einer Radiofrequenzbehandlung in Barcelona. Nach einer solchen Therapie muss ein Sportler in der Regel sieben bis zehn Tage pausieren. Beim Verband kam diese Entscheidung entsprechend schlecht an, da man erst kurz vor Trainingsbeginn darüber informiert worden sei. "Sie hätten Lamine Yamal zumindest früher mitteilen sollen, was sie mit ihm vorhaben", kritisierte de la Fuente. Das Vorgehen des Klubs sei "gelinde gesagt, überraschend."

Die Marca sprach sogar von einem "völlig zerrütteten Verhältnis" zwischen Verband und Verein. De la Fuente betonte jedoch, dass er das Verhältnis nicht als angespannt sehe, räumte aber ein, "dass es auf beiden Seiten Verbesserungspotenzial" gebe. Wichtig sei nun, dass man "durch fortgesetzte Gespräche" zu einer Lösung komme.