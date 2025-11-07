Leistenprobleme überstanden: Lamine Yamal kehrt nach Verletzung in die spanische Nationalmannschaft zurück

Die Spanier haben vor den abschließenden beiden Spielen eine hervorragende Ausgangssituation im Kampf um die direkte WM-Quali. Verzichten muss der Trainer unter anderem auf Barcas Pedri sowie die ebenfalls verletzten Dani Carvajal (Real Madrid) und Nico Williams (Athletic Bilbao).

Fabian Ruiz, Mittelfeldspieler bei Paris Saint-Germain, rückt wie Yamal nach einer überstandenen Verletzung zurück in den Kader.