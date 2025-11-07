Leistenprobleme überstanden: Lamine Yamal kehrt nach Verletzung in die spanische Nationalmannschaft zurück
Lamine Yamal gegen Georgien und die Türkei wieder dabei
Der 18 Jahre alte Stürmer vom FC Barcelona steht dem Europameister in der WM-Qualifikation in Georgien am 15. November und drei Tage später gegen die Türkei wieder zur Verfügung, nachdem ein Leistenproblem ihn bei den vergangenen beiden Länderspielen zum Zuschauen gezwungen hatte. Nationaltrainer Luis de la Fuente gab seinen Kader am Freitag bekannt.
Auch Fabian Ruiz zurück in Spaniens Nationalteam
Die Spanier haben vor den abschließenden beiden Spielen eine hervorragende Ausgangssituation im Kampf um die direkte WM-Quali. Verzichten muss der Trainer unter anderem auf Barcas Pedri sowie die ebenfalls verletzten Dani Carvajal (Real Madrid) und Nico Williams (Athletic Bilbao).
Fabian Ruiz, Mittelfeldspieler bei Paris Saint-Germain, rückt wie Yamal nach einer überstandenen Verletzung zurück in den Kader.
Lamine Yamals Leistungen in der spanischen Nationalmannschaft
- Spiele: 23
- Tore: 6
- Assists: 12
- Gelbe Karten: 2
- Titelgewinne: 1