Vor der Länderspielpause appelliert Barcelonas Trainer Hansi Flick im Fall von Lamine Yamal an den spanischen Verband und Nationaltrainer Luis de la Fuente.
"Ich erwarte dasselbe vom Nationalteam": Hansi Flick appelliert wegen Lamine Yamal an spanische Nationalmannschaft
"Ich erwarte dasselbe vom Nationalteam, wenn er dort ist: dass sie sich um ihn kümmern. Er hat sich verändert, er ist viel besser, trainiert sehr gut und macht täglich Behandlung im Fitnessstudio. Er kann wieder sein bestes Niveau erreichen, ist aber noch nicht bei hundert Prozent. Wir müssen hier auf ihn achten – und auch im Nationalteam. Und ich glaube, das tun sie auch", sagte der Barca-Coach vor dem Ligaspiel gegen Celta Vigo.
Yamals Nominierung für die bevorstehenden Spiele Spaniens gegen Georgien und die Türkei führte zu einem angespannten Austausch zwischen Verein und Nationalteam, nachdem Flick zuvor angedeutet hatte, dass der spanische Verband (RFEF) junge Talente nicht ausreichend betreue.
De La Fuente reagierte darauf gereizt und wies darauf hin, dass der Flügelspieler in den letzten sechs Spielen für den katalanischen Klub in der Startelf gestanden habe. Der Trainer betonte, dass der Spieler in "perfektem Zustand" sei.
Leistenverletzung von Yamal sorgt für Streit mit Spanien
Yamal hat in dieser Saison aufgrund einer Schambeinentzündung sieben Spiele verpasst - eine chronische Verletzung, die durch einen Riss des feinen Gewebes in der Leiste oder im unteren Bauchbereich entsteht. Obwohl er in den vergangenen Wochen wieder in die Startelf zurückgekehrt ist, musste Barcelona den jungen Superstar im Großteil des Septembers ersetzen. Anfang Oktober verpasste Yamal zudem ein LaLiga-Spiel gegen den FC Sevilla aufgrund eines Rückfalls der Verletzung.
Trotz seiner Probleme in dieser Saison zeigt das Wunderkind weiterhin starke Leistungen: In 10 Einsätzen für Barcelona erzielte er fünf Tore und bereitete sechs weitere vor. Besonders im Champions-League-Spiel bei Club Brügge, das für den katalanischen Klub enttäuschend mit 3:3 endete, war er entscheidend, indem er ein Tor vorbereitete und selbst eines erzielte.
Berichte aus Spanien deuteten außerdem an, dass der Ballon-d'Or-Zweitplatzierte aufgrund seiner Verletzungsprobleme unzufrieden in Barcelona sei. Nach dem Spiel in der Woche jedoch wies er solche Spekulationen zurück: "Es wurde viel über meine Leistenverletzung und darüber gesprochen, dass ich traurig sei – das war alles gelogen. Ich war wie immer, sehr glücklich, konzentriert auf meine Arbeit, habe versucht, wieder ins Training zu kommen und auf diesem Niveau spielen zu können. So fühle ich mich am besten und habe am meisten Freude am Spiel."
Yamal mit der Nationalmannschaft gefordert
De La Fuente betonte, dass Yamal zuletzt regelmäßig in Flicks Startelf stand. Am Wochenende gegen Celta Vigo wird er voraussichtlich wieder von Beginn an spielen, bevor er für die Nationalmannschaft abgestellt wird.
Spanien führt derzeit ihre Gruppe an, hat alle vier Spiele gewonnen und dabei kein Gegentor kassiert. Mit einem Auswärtssieg gegen die Türkei am 15. November könnten sie die Qualifikation für die nächste Weltmeisterschaft im kommenden Sommer in Nordamerika so gut wie sicherstellen. Voraussetzung wäre, dass die Türkei am 18. November einen gewaltigen Rückstand aufholen kann, falls sie zuvor Bulgarien schlagen.
Sollte Spanien gegen Georgien gewinnen, bleibt abzuwarten, ob de La Fuente den 18-Jährigen einsetzen wird oder Yamal geschont wird, um die Beziehung zu Barcelona zu entspannen.
Lamine Yamal: Seine Leistungsdaten im Überblick
- Spiele: 10
- Tore: 5
- Vorlagen: 6
- Gelbe Karten: 2
- Gelb-Rote oder Rote Karten: 0
- Einsatzminuten: 799