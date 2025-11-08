"Ich erwarte dasselbe vom Nationalteam": Hansi Flick appelliert wegen Lamine Yamal an spanische Nationalmannschaft

Yamal hat in dieser Saison aufgrund einer Schambeinentzündung sieben Spiele verpasst - eine chronische Verletzung, die durch einen Riss des feinen Gewebes in der Leiste oder im unteren Bauchbereich entsteht. Obwohl er in den vergangenen Wochen wieder in die Startelf zurückgekehrt ist, musste Barcelona den jungen Superstar im Großteil des Septembers ersetzen. Anfang Oktober verpasste Yamal zudem ein LaLiga-Spiel gegen den FC Sevilla aufgrund eines Rückfalls der Verletzung.

Trotz seiner Probleme in dieser Saison zeigt das Wunderkind weiterhin starke Leistungen: In 10 Einsätzen für Barcelona erzielte er fünf Tore und bereitete sechs weitere vor. Besonders im Champions-League-Spiel bei Club Brügge, das für den katalanischen Klub enttäuschend mit 3:3 endete, war er entscheidend, indem er ein Tor vorbereitete und selbst eines erzielte.

Berichte aus Spanien deuteten außerdem an, dass der Ballon-d'Or-Zweitplatzierte aufgrund seiner Verletzungsprobleme unzufrieden in Barcelona sei. Nach dem Spiel in der Woche jedoch wies er solche Spekulationen zurück: "Es wurde viel über meine Leistenverletzung und darüber gesprochen, dass ich traurig sei – das war alles gelogen. Ich war wie immer, sehr glücklich, konzentriert auf meine Arbeit, habe versucht, wieder ins Training zu kommen und auf diesem Niveau spielen zu können. So fühle ich mich am besten und habe am meisten Freude am Spiel."