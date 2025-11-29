Kultstürmer fällt vernichtendes Urteil über "erbärmlichen" FC Liverpool: "Daran ist Mohamed Salah schuld"

Der ehemalige Liverpool-Profi Peter Crouch hat scharfe Kritik an dem derzeitigen Auftreten des taumelnden englischen Meisters geübt. Allen voran Superstar Mohamed Salah und die Defensivarbeit nahm er sich vor.
"Defensiv war es erbärmlich", sagte Crouch bei Paddy Power über Liverpools Leistung bei der überraschend deutlichen 1:4-Heimniederlage im Champions-League-Spiel gegen die PSV Eindhoven am Mittwoch.
Der einstige Kultstürmer, der von 2005 bis 2008 selbst an der Anfield Road spielte, führte aus: "Es sah einfach überhaupt nicht nach Liverpool aus. Sie kamen gar nicht an ihre Gegenspieler heran, liefen nicht nach hinten. Daran ist Salah schuld - aber ich glaube nicht, dass es aktuell irgendeinen Liverpool-Spieler gibt, der seine Hand heben und sagen kann, dass er gut spielen würde." Die momentane Situation sei "wirklich frustrierend für alle Liverpool-Fans".
- Getty Images Sport
Sollte Liverpool-Trainer Arne Slot Mohamed Salah auf die Bank setzen?
Ebenso wie die komplette Mannschaft läuft Salah seiner Hochform aus der Vorsaison seit Wochen hinterher. Die Kritik an dem 33-jährigen Ägypter, der im Frühjahr nach langem Überlegen doch noch bei den Reds verlängert hatte, wurde daher zuletzt immer lauter. Mit Wayne Rooney monierte jüngst beispielsweise eine weitere englische Stürmerlegende in seiner Show bei BBC Sport: "Salah hilft ihnen defensiv nicht. Ich bin sicher: Als einer der Neuzugänge, der auf der Bank sitzt und sieht, wie er nicht läuft ... Klar, er ist eine Klublegende und hat schon so viel für den Verein geleistet. Aber welche Message sendet das an einen Spieler auf der Bank aus? Was denkst du, wenn dein Mitspieler nicht nach hinten läuft und trotzdem immer startet?"
Auch Ex-Liverpool-Profi Dietmar Hamann zerlegte Salah für dessen mangelnde Defensivarbeit gegen Eindhoven. Rooney forderte Liverpools Trainer Arne Slot indes dazu auf, eine unbequeme Entscheidung zu treffen und Salah aus der Startelf zu nehmen. Demnächst wird der Offensivmann dem Meister ohnehin fehlen, da er ab kurz vor Weihnachten mit Ägypten am Afrika-Cup teilnimmt.
- Getty Images Sport
Beim FC Liverpool macht sich Verzweiflung breit: "Ein Zeichen für tief sitzende Probleme"
Vor allem in der Premier League schwimmen Liverpool die Felle davon, sechs der vergangenen sieben Ligaspiele gingen verloren und als Tabellenzwölfter ist der Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal bereits enorm. Nach den zwei 0:3-Pleiten gegen Manchester City und Nottingham Forest war das 1:4 gegen Eindhoven dann sogar die Vollendung einer unrühmlichen und historisch schlechten Serie.
Mittelfeldspieler Curtis Jones übte im Anschluss schonungslose Selbstkritik und tat ob der misslichen Lage Verzweiflung kund. "Curtis Jones sagte, es sei für ihn die härteste Zeit in diesem Verein. Man kann ja ein paar Spiele verlieren. Aber auf diese Art und Weise zu verlieren ...", gab Crouch vielsagend zu Protokoll. Der 44-jährige Engländer weiter: "PSV ist ein ordentliches Team, aber Liverpool sollte eigentlich kein Problem mit ihnen haben. Solche Dinge können passieren, aber wenn sie derart regelmäßig passieren, ist das ein Zeichen für tief sitzende Probleme."
Für Liverpool stehen nun innerhalb von sechs Tagen drei Spiele an, die für den weiteren Saisonverlauf in der Premier League bereits richtungsweisend sein könnten: Bei West Ham United am Sonntag sowie gegen die beiden Aufsteiger AFC Sunderland (Mittwoch) und Leeds United (nächsten Samstag) sollten optimalerweise drei Siege her, um in der Tabelle nicht weiter an wichtigem Boden zu verlieren. Bei weiteren Enttäuschungen könnte auch der Stuhl von Meistertrainer Slot beginnen zu wackeln.
- Getty Images Sport
FC Liverpool in der Krise: Die vergangenen zehn Spiele in der Übersicht
- 4. Oktober (Premier League): 1:2 bei Chelsea
- 19. Oktober (Premier League): 1:2 gegen Manchester United
- 22. Oktober (Champions League): 5:1 bei Eintracht Frankfurt
- 25. Oktober (Premier League): 2:3 bei Brentford
- 29. Oktober (EFL Cup): 0:3 gegen Crystal Palace
- 1. November (Premier League): 2:0 gegen Aston Villa
- 4. November (Champions League): 1:0 gegen Real Madrid
- 9. November (Premier League): 0:3 bei Manchester City
- 22. November (Premier League): 0:3 gegen Nottingham
- 26. November (Champions League): 1:4 gegen Eindhoven