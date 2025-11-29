Kultstürmer fällt vernichtendes Urteil über "erbärmlichen" FC Liverpool: "Daran ist Mohamed Salah schuld"

Vor allem in der Premier League schwimmen Liverpool die Felle davon, sechs der vergangenen sieben Ligaspiele gingen verloren und als Tabellenzwölfter ist der Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal bereits enorm. Nach den zwei 0:3-Pleiten gegen Manchester City und Nottingham Forest war das 1:4 gegen Eindhoven dann sogar die Vollendung einer unrühmlichen und historisch schlechten Serie.

Mittelfeldspieler Curtis Jones übte im Anschluss schonungslose Selbstkritik und tat ob der misslichen Lage Verzweiflung kund. "Curtis Jones sagte, es sei für ihn die härteste Zeit in diesem Verein. Man kann ja ein paar Spiele verlieren. Aber auf diese Art und Weise zu verlieren ...", gab Crouch vielsagend zu Protokoll. Der 44-jährige Engländer weiter: "PSV ist ein ordentliches Team, aber Liverpool sollte eigentlich kein Problem mit ihnen haben. Solche Dinge können passieren, aber wenn sie derart regelmäßig passieren, ist das ein Zeichen für tief sitzende Probleme."

Für Liverpool stehen nun innerhalb von sechs Tagen drei Spiele an, die für den weiteren Saisonverlauf in der Premier League bereits richtungsweisend sein könnten: Bei West Ham United am Sonntag sowie gegen die beiden Aufsteiger AFC Sunderland (Mittwoch) und Leeds United (nächsten Samstag) sollten optimalerweise drei Siege her, um in der Tabelle nicht weiter an wichtigem Boden zu verlieren. Bei weiteren Enttäuschungen könnte auch der Stuhl von Meistertrainer Slot beginnen zu wackeln.