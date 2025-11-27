Star vom FC Liverpool fällt vernichtendes Urteil: "Ich habe sehr, sehr lange keine Mannschaft erlebt, die so schlecht spielt"

Für Liverpool war es nach den zwei 0:3-Niederlagen in der Premier League gegen Manchester City und Nottingham Forest bereits die dritte Pleite am Stück mit drei Toren Abstand. Eine solche Serie hatte es bei den Reds zuletzt vor über 70 Jahren gegeben.

Zudem konnte die Mannschaft von Trainer Arne Slot von den letzten sieben Ligaspielen gerade mal eines gewinnen, die anderen sechs Partien wurden allesamt verloren. Entsprechend ist man in der Premier-League-Tabelle auf Platz zwölf abgerutscht und eine erfolgreiche Titelverteidigung ist angesichts von elf Punkten Rückstand auf Primus Arsenal schon früh in weite Ferne gerückt.

"Am Ende des Tages tragen wir immer noch dieses Wappen auf der Brust", appellierte Jones an die Ehre. "So lange werden wir immer kämpfen und alles versuchen, um dieses Team wieder dorthin zu bringen, wo es hingehört. Um der ganzen Welt zu zeigen, warum Liverpool der beste Verein der Welt ist. Aber fürs Erste stecken wir in der Sch***e und das muss sich ändern", so der 24-jährige Engländer.

Die erste Chance, die Wende herbeizuführen, bietet sich beim Auswärtsspiel bei West Ham United am Sonntag. In der Champions League, wo die Chancen auf eine direkte Qualifikation für das Achtelfinale weiterhin intakt sind, wartet als nächstes eine schwierige Aufgabe bei Vorjahresfinalist Inter Mailand (9. Dezember).