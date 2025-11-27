Star vom FC Liverpool fällt vernichtendes Urteil: "Ich habe sehr, sehr lange keine Mannschaft erlebt, die so schlecht spielt"

Mittelfeldspieler Curtis Jones vom FC Liverpool hat nach der 1:4-Niederlage der Reds in der Champions League gegen die PSV Eindhoven am Mittwoch vernichtende Selbstkritik geübt.
Curtis Jones wird nach Liverpool-Pleite deutlich: "Einfach inakzeptabel"
Bei RTE Sport nach seinem Fazit zum Spiel gefragt, setzte Jones an: "Ich weiß es nicht, ich habe keine Antworten - genau wie alle anderen auch. Das ist einfach inakzeptabel, wenn ich ehrlich bin."
Jones hatte bei der bitteren Pleite vor heimischer Kulisse auf der ungewohnten Position des Rechtsverteidigers die vollen 90 Minuten über auf dem Platz gestanden. Das frühe 0:1 per Elfmeter wurde Eindhoven durch ein äußerst seltsames Handspiel von Kapitän Virgil van Dijk ermöglicht, in der Entstehung des vorentscheidenden Treffers zum zwischenzeitlichen 1:3 leistete sich der von Real Madrid umworbene Innenverteidiger Ibrahima Konate eine folgenschwere Nachlässigkeit.
Curtis Jones wird emotional: "Ich bin Spieler und Fan"
"Ich habe dafür keine Worte mehr", führte Jones seine Analyse zur Leistung seiner Mannschaft aus und gab bedenklicherweise zu Protokoll. "Ich bin inzwischen nicht mehr wütend oder traurig. Ich bin jetzt an einem Punkt, an dem mir einfach die Worte fehlen und an dem es sehr schwer ist, Erklärungen zu finden."
Der gebürtige Liverpooler spielt bereits für die Reds, seit er neun Jahre alt ist. Dementsprechend ist die aktuell miserable Situation für Jones besonders belastend: "Ich bin Spieler und Fan. Ich habe sehr, sehr lange keine Mannschaft (von Liverpool, d. Red.) erlebt, die so schlecht spielt und solche Ergebnisse liefert."
Der FC Liverpool ist aktuell historisch schlecht drauf
Für Liverpool war es nach den zwei 0:3-Niederlagen in der Premier League gegen Manchester City und Nottingham Forest bereits die dritte Pleite am Stück mit drei Toren Abstand. Eine solche Serie hatte es bei den Reds zuletzt vor über 70 Jahren gegeben.
Zudem konnte die Mannschaft von Trainer Arne Slot von den letzten sieben Ligaspielen gerade mal eines gewinnen, die anderen sechs Partien wurden allesamt verloren. Entsprechend ist man in der Premier-League-Tabelle auf Platz zwölf abgerutscht und eine erfolgreiche Titelverteidigung ist angesichts von elf Punkten Rückstand auf Primus Arsenal schon früh in weite Ferne gerückt.
"Am Ende des Tages tragen wir immer noch dieses Wappen auf der Brust", appellierte Jones an die Ehre. "So lange werden wir immer kämpfen und alles versuchen, um dieses Team wieder dorthin zu bringen, wo es hingehört. Um der ganzen Welt zu zeigen, warum Liverpool der beste Verein der Welt ist. Aber fürs Erste stecken wir in der Sch***e und das muss sich ändern", so der 24-jährige Engländer.
Die erste Chance, die Wende herbeizuführen, bietet sich beim Auswärtsspiel bei West Ham United am Sonntag. In der Champions League, wo die Chancen auf eine direkte Qualifikation für das Achtelfinale weiterhin intakt sind, wartet als nächstes eine schwierige Aufgabe bei Vorjahresfinalist Inter Mailand (9. Dezember).
FC Liverpool in der Premier League: 2024/25 und 2025/26 im Vergleich
2024/25 nach 12 Spieltagen:
- Tabellenplatz: 1
- Punkte: 31
- Siege: 10
- Unentschieden: 1
- Niederlagen: 1
- Torverhältnis: 24:8
2025/26 nach 12 Spieltagen:
- Tabellenplatz: 12
- Punkte: 18
- Siege: 6
- Unentschieden: 0
- Niederlagen: 6
- Torverhältnis: 18:20