Eine solche Serie gab es seit 72 Jahren nicht mehr! Horrorzahlen belegen die historischen Ausmaße der Krise beim FC Liverpool

In der Premieren-Saison von Jürgen Klopps Nachfolger Arne Slot war Liverpool noch auf beeindruckende Art und Weise zum englischen Meistertitel marschiert. Mohamed Salah war die Ausnahmeerscheinung einer Ansammlung von High-Performern, allerdings läuft es in dieser Spielzeit auch bei dem Ägypter noch überhaupt nicht rund. Zuletzt wurden sogar immer mehr Stimmen laut, die einen Bankplatz für Salah forderten.

Zudem zahlten sich die riesigen Investitionen des vergangenen Sommers, in dem Liverpool fast 500 Millionen Euro für neue Spieler ausgab, bisher noch alles andere als wie erhofft aus. Die Königstransfers Florian Wirtz und Alexander Isak benötigen noch Zeit und stehen häufig in der Kritik, auch Hugo Ekitike hatte noch nicht den gewünschten Impact. Jeremie Frimpong war oft nur Bankdrücker und fehlte zuletzt verletzt, Milos Kerkez enttäuschte bisher häufig und Giovanni Leoni hatte das riesige Pech, sich Ende September einen Kreuzbandriss zuzuziehen.

Besonders bitter sind die sich bisher nicht auszahlenden Investitionen, da Liverpool im Vorfeld der erfolgreichen Vorsaison weitaus weniger Geld ausgegeben hatte. Es kam mit Federico Chiesa sogar nur ein einziger neuer Spieler, der mit zwölf Millionen Euro Ablöse auch noch ziemlich günstig war. Torhüter Giorgi Mamardashvili wurde zwar bereits 2024 verpflichtet, er wechselte dann aber bekanntlich erst zu dieser Saison vom FC Valencia an die Anfield Road.