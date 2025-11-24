Wayne Rooney fordert drastische Konsequenz für Mohamed Salah beim FC Liverpool: "Was denkst du, wenn dein Mitspieler nicht nach hinten läuft und trotzdem immer startet?"

"Wenn ich Slot wäre, würde ich versuchen, eine große Entscheidung zu treffen, um Einfluss auf den Rest der Mannschaft zu nehmen", begann Rooney sein Plädoyer in der nach ihm benannten Show bei BBC Sport.

Als Begründung für seinen Rat führte er an, dass Salah zu wenig mit nach hinten arbeite und damit unbewusst auch Störfeuer im starbesetzten Kader Liverpools lege: "Salah hilft ihnen defensiv nicht. Ich bin sicher: Als einer der Neuzugänge, der auf der Bank sitzt und sieht, wie er nicht läuft ... Klar, er ist eine Klublegende und hat schon so viel für den Verein geleistet. Aber welche Message sendet das an einen Spieler auf der Bank aus? Was denkst du, wenn dein Mitspieler nicht nach hinten läuft und trotzdem immer startet?", fragt sich Rooney.