Wayne Rooney fordert drastische Konsequenz für Mohamed Salah beim FC Liverpool: "Was denkst du, wenn dein Mitspieler nicht nach hinten läuft und trotzdem immer startet?"

Englands Stürmerlegende Wayne Rooney hat Liverpool-Trainer Arne Slot dazu aufgefordert, Superstar Mohamed Salah aus der Startelf zu nehmen. Der ehemalige Weltklassespieler von Manchester United glaubt, dass ein solch drastischer Schachzug für die kriselnden Reds eine Signalwirkung haben könnte.
Wayne Rooney erklärt, warum Mohamed Salah beim FC Liverpool auf die Bank sollte
"Wenn ich Slot wäre, würde ich versuchen, eine große Entscheidung zu treffen, um Einfluss auf den Rest der Mannschaft zu nehmen", begann Rooney sein Plädoyer in der nach ihm benannten Show bei BBC Sport.
Als Begründung für seinen Rat führte er an, dass Salah zu wenig mit nach hinten arbeite und damit unbewusst auch Störfeuer im starbesetzten Kader Liverpools lege: "Salah hilft ihnen defensiv nicht. Ich bin sicher: Als einer der Neuzugänge, der auf der Bank sitzt und sieht, wie er nicht läuft ... Klar, er ist eine Klublegende und hat schon so viel für den Verein geleistet. Aber welche Message sendet das an einen Spieler auf der Bank aus? Was denkst du, wenn dein Mitspieler nicht nach hinten läuft und trotzdem immer startet?", fragt sich Rooney.
- Getty Images Sport
Liverpool konnte nur eines der letzten sieben Ligaspiele gewinnen
Nachdem Slot, der 2024 von Jürgen Klopp übernommen hatte, Liverpool in seiner ersten Saison auf Anhieb zum englischen Meistertitel führte, stecken die Reds in der laufenden Spielzeit in einer handfesten Krise. Von den letzten sieben Premier-League-Spielen wurde nur ein einziges gewonnen, die anderen sechs gingen allesamt verloren. Die 0:3-Heimniederlage gegen Kellerkind Nottingham Forest am Samstag war der vorläufige Tiefpunkt, als Tabellenelfter mit bereits elf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal erscheinen Träume von einer erfolgreichen Titelverteidigung aktuell fast utopisch.
Salah, der in der Vorsaison herausragend auftrumpfte und nach langem Überlegen im April doch noch seinen auslaufenden Vertrag verlängerte, kam wie das gesamte Team bisher nicht recht in Fahrt. Fünf Tore und drei Assists in 17 Einsätzen sind zwar immer noch okay, im Vergleich zu den unglaublichen Zahlen des 33-Jährigen in der vergangenen Spielzeit aber eben ziemlich enttäuschend.
Mohamed Salah fehlt Liverpool demnächst wegen des Afrika-Cups
Noch einmal explizit danach gefragt, ob Slot Salah nun tatsächlich aus der Anfangsformation nehmen sollte, unterstrich Rooney derweil: "Ich denke schon, 100 Prozent. Er muss eine Entscheidung treffen und eine Kompaktheit reinbekommen, es schaffen, dass sie schwer zu schlagen sind. Und jeder Spieler muss mit nach hinten arbeiten. Wenn es ihnen dann gelingt, wieder Spiele zu gewinnen, kann man Salah wieder bringen und hoffen, dass er dann häufiger mit zurück läuft", so der 40-Jährige.
Ab kurz vor Weihnachten wird die von Rooney geforderte brisante Entscheidung Slot übrigens ohnehin vorerst abgenommen, da Salah mit Ägypten am Afrika-Cup in Marokko teilnimmt, der am 21. Dezember beginnt. Sollten die Ägypter das Finale erreichen, stünde Salah Liverpool rund einen Monat lang nicht zur Verfügung.
- Getty
Mohamed Salah beim FC Liverpool: 2024/25 und 2025/26 im Vergleich
Premier League 2024/25 Premier League 2025/26 38 Spiele 12 Spiele 29 Tore (0,76 pro Spiel) 4 Tore (0,33 pro Spiel) 18 Assists (0,47 pro Spiel) 2 Assists (0,17 pro Spiel)