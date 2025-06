Klub WM heute live: Wer zeigt / überträgt die nächsten Spiele im Live Stream und live im Free TV?

Die Klub-WM 2025 wird im Live Stream und teilweise live im Free TV übertragen. Hier habt Ihr immer die aktuelle Übersicht.

Die Klub-WM ist eines der Highlights im Fußball-Sommer 2025. Vom 14. Juni bis zum 13. Juli kämpfen 32 Mannschaften aus der ganzen Welt um den Titel, um sich am Ende Klub-Weltmeister nennen zu können - und Ihr könnt alle 63 Spiele des Turniers in den USA in Deutschland live verfolgen!

DAZN überträgt nämlich sämtliche Partien der Klub-WM kostenlos. Ihr müsst kein Abonnement bei dem Streamingdienst abschließen, sondern einfach nur einen Account erstellen, und schon könnt Ihr gratis alle 63 Spiele der Klub-WM live sehen.

Wer Fußball lieber im klassischen Fernsehen schaut, kommt bei der Klub-WM aber auch teilweise auf seine Kosten. Denn: Alle Spiele der deutschen Teilnehmer FC Bayern München und Borussia Dortmund werden live im Free-TV bei SAT.1 übertragen. Sollten FCB und BVB schon nach der Gruppenphase ausscheiden, wird es dennoch pro K.o.-Runde ein ausgewähltes Spiel live bei SAT.1 zu sehen geben.

In diesem Artikel erhaltet Ihr in jedem Fall stets und Tag für Tag die aktuelle Übersicht darüber, wann die nächsten Spiele der Klub-WM angepfiffen werden und welche Sender sie live zeigen / übertragen.