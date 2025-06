Kimmich, Müller, Wirtz und jetzt Sane: Geht es um wichtige Personalentscheidungen, strauchelt der FC Bayern aktuell verlässlich. Ein Kommentar.

Menschenmassen um Mitternacht. Pyro und Fahnen. Geschrei und Blitzlichtgewitter. Leroy Sane wurde in Istanbul wie ein Heilsbringer empfangen und das ist wenig verwunderlich. Schließlich wechselt einer der besten deutschen Fußballer im besten Fußballeralter von 29 Jahren in die international bestenfalls zweitklassige Süper Lig. Nicht zu fassen. Weder für die euphorisierten Galatasaray-Fans, noch für den nüchternen Beobachter in Deutschland.