Vom 14. Juni bis 13. Juli steigt in den USA die FIFA Klub-WM 2025. Hier erfahrt Ihr, wann die Spiele angestoßen werden.

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft rückt von Tag zu Tag näher. Während für die meisten Mannschaften Deutschlands die Saison in wenigen Wochen vorbei sein wird, nehmen der FC Bayern München und Borussia Dortmund vom 14. Juni bis 13. Juli noch am frisch reformierten Turnier in den Vereinigten Staaten teil. Deutsche Fußballfans, die ihre Vereine vor dem Bildschirm verfolgen wollen, müssen sich wegen der Zeitverschiebung auf ungewöhnliche Anpfiffzeiten einstellen.