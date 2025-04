Für den BVB geht es nach der Saison mit der FIFA Klub-WM weiter. Hier erfahrt Ihr, wie sich die Schwarzgelben dafür qualifiziert haben.

Borussia Dortmund ist neben dem FC Bayern München einer von zwei Bundesligisten, die an der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 teilnehmen werden. Der Startschuss für das Turnier in den Vereinigten Staaten erfolgt am 14. Juni. Das Finale ist für den 13. Juli geplant.

Doch wie hat sich der BVB überhaupt für die FIFA Klub-WM qualifiziert?