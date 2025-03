Wer zeigt / überträgt die Klub WM 2025 im LIVE STREAM und live im Free TV?

Von Mitte Juni bis Mitte Juli findet die Klub WM 2025 statt. Doch gibt es eine Übertragung im LIVE STREAM und live im Free TV?

Das Sommerloch gehört der Vergangenheit an. Denn: Von Mitte Juni bis Mitte Juli geht in den USA die Klub WM 2025 über die Bühne. Hierbei treten insgesamt 32 Teams an – und mit dem FC Bayern sowie mit Borussia Dortmund stehen zwei Bundesligisten in den Startlöchern.

Der FC Bayern München tritt in der Gruppe C zunächst gegen Auckland City an. Nach der Partie gegen die Neuseeländer misst sich die Mannschaft von Vincent Kompany noch mit Boca Juniors und Benfica.

Borussia Dortmund trifft in der Gruppe F zuerst auf Fluminense Rio de Janeiro. Anschließend bestreitet das Team von Niko Kovac Partien gegen die Mamelodi Sundowns aus Südafrika und gegen Ulsan HD aus Südkorea.

Artikel wird unten fortgesetzt

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung der Klub WM 2025 im LIVE STREAM und live im Free TV.