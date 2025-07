Der BVB trifft bei der Klub WM auf Monterrey. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im Achtelfinale im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

Bei der Klub WM stehen die letzten Partien im Achtelfinale auf dem Programm. Dabei bekommt es Borussia Dortmund am Mittwoch (2. Juli) mit Monterrey zu tun. Der Anstoß in Atlanta erfolgt um 3.00 Uhr MEZ.

Außerdem fungiert das Mercedes-Benz Stadium als Schauplatz des Duells zwischen dem BVB und Rayados.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr BVB (Borussia Dortmund) vs. Monterrey im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Monterrey heute Nacht im Live Stream und live im Free TV?

Ihr könnt das Achtelfinale von Borussia Dortmund gegen Monterrey bei DAZN mitverfolgen, wobei beim Streaming Anbieter eine Übertragung mit Premium Experience läuft. Zuvor beginnt um 2.15 Uhr MEZ die Vorberichterstattung. DAZN zeigt die gesamte Klub WM kostenlos, aber Ihr benötigt einen gratis Account. Ist Euer Fernseher nicht internetfähig, könnt Ihr ihn via HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook vernetzen. Zudem zeigen Sat.1 und ran.de das Spiel in Atlanta im TV und via Stream.

Spiel Borussia Dortmund – Monterrey Wettbewerb Klub WM, Achtelfinale Datum Mittwoch, 2. Juli 2025 Uhrzeit 3.00 Uhr MEZ Ort Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Anstoßzeit BVB (Borussia Dortmund) gegen Monterrey

Ort und Zeit des Spiels.

BVB (Borussia Dortmund) vs Monterrey: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über den BVB

Borussia Dortmund schloss die Gruppe F mit sieben Punkten und zwei Zählern mehr als Fluminense als Erster ab.

Die Elf von Niko Kovac hatte den einzigen Punktverlust zum Auftakt mit einer Nullnummer gegen die Brasilianer hinnehmen müssen.

Anschließend setzte sich der BVB gegen die Mamelodi Sundowns mit 4:3 sowie gegen Ulsan HD mit 1:0 durch.

News über Monterrey

Monterrey belegte in der Gruppe E mit zwei Punkten weniger als Inter Mailand und einem mehr als River Plate den zweiten Platz.

Hierbei gelang dem Team von Domenec Torrent der einzige Sieg am letzten Spieltags mit einem 4:0 gegen die Urawa Reds.

Davor hatten die Rayados ein 1:1 gegen Inter Mailand sowie eine Nullnummer gegen River Plate erreicht.

Form

Bilanz direkte Duelle

BVB (Borussia Dortmund) vs Monterrey: Die Tabellen

BVB (Borussia Dortmund) vs. Monterrey (Klub WM) live anschauen: Nützliche Links