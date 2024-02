"Sie leiden für mich, sie verdienen es mehr als jeder andere": Die größten Siege der Ära Jürgen Klopp beim FC Liverpool

In den bisher knapp achteinhalb Jahren unter Jürgen Klopp hat Liverpool so manch spektakuläres Spiel erlebt. GOAL hat ein Ranking erstellt.

Es ist immer noch schwer zu glauben, aber Jürgen Klopp verlässt den FC Liverpool. Der deutsche Trainer hat die Geschicke des Klubs, den er im Oktober 2015 übernommen hat, komplett umgekrempelt und sieben große Trophäen gewonnen, darunter die Champions League und den ersten englischen Meistertitel für die Reds seit drei Jahrzehnten.

Auf Klopps Weg in Liverpool gab es so viele bemerkenswerte Ergebnisse, so viele Spiele, in denen die Reds entweder die Gegner mit ihrem "Vollgas-Fußball" überwältigten oder sich mit verblüffenden Comebacks als Mentalitätsmonster erwiesen.

Im Folgenden rankt GOAL die denkwürdigsten Spiele aus Klopps unglaublicher und unvergesslicher neunjähriger Amtszeit in Anfield ...