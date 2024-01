"Es ist so, dass mir die Energie ausgeht": Jürgen Klopp verlässt FC Liverpool am Saisonende

Am Freitagvormittag verkündete Liverpool eine Hammermeldung: Jürgen Klopp ist nur noch bis Sommer Trainer der Reds.

WAS IST PASSIERT? Der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp beenden ihre Zusammenarbeit überraschenderweise zum Ende der laufenden Saison. Das gab der englische Topklub am Freitagvormittag offiziell bekannt.

WAS WURDE GESAGT? "Ich kann verstehen, dass es für viele Menschen ein Schock ist, wenn man es zum ersten Mal hört. Aber ich kann es natürlich erklären - oder zumindest versuchen, es zu erklären", wird Klopp auf Liverpools Webseite zitiert. Der 56-jährige Deutsche hatte eigentlich einen noch bis 2026 gültigen Vertrag bei den Reds, die er seit Oktober 2015 trainiert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Klopp betonte, er habe den Verein bereits im November von seinem Vorhaben informiert und erklärte seine Entscheidung: "Ich liebe absolut alles an diesem Klub, alles an der Stadt, alles an unseren Fans, Ich liebe die Mannschaft, Ich liebe den Trainerstab. Ich liebe alles. Dass ich dennoch diese Entscheidung treffe, zeigt Euch, dass ich davon überzeugt bin, dass ich sie treffen muss."

Der frühere BVB-Coach führte aus: "Es ist so, dass - wie kann ich es formulieren - mir die Energie ausgeht. Ich habe kein Problem damit, ich wusste schon länger, dass ich es irgendwann verkünden muss. Ich weiß, dass ich den Job nicht immer weiter und weiter machen kann."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In seinen bislang mehr als acht Jahren als Trainer an der Anfield Road hatte Klopp Liverpool unter anderem zum Triumph in der Champions League (2019) und zum Gewinn der englischen Meisterschaft (2020) geführt.

Aktuell befinden sich die Reds auf einem guten Weg, einen zweiten Meistertitel unter Klopp einzufahren und dem Coach so einen phänomenalen Abschied zu ermöglichen. Nach 21 Spieltagen ist man knapp vor Verfolger Manchester City Tabellenführer.