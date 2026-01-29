Heftiger Ärger nach Abpfiff! Real Madrids Thibaut Courtois hält Aktion seiner Mitspieler für respektlos

Die Stimmung zwischen den Real-Fans und ihrer Mannschaft ist nicht erst seit der bitteren Niederlage am Mittwochabend angespannt. In den vergangenen Wochen waren Pfiffe gegen die eigenen Spieler im heimischen Bernabeu an der Tagesordnung, die Feindseligkeiten richteten sich dabei insbesondere gegen Offensivstar Vinicius Junior.

Der neue Trainer Alvaro Arbeloa appellierte bereits öffentlich an die Fans, die Pfiffe zu unterlassen und die Mannschaft stattdessen mit Anfeuerungen zu unterstützen. Im jüngsten Liga-Heimspiel gegen Levante (2:0) wurde dennoch lautstark gepfiffen, während vergangene Woche beim rauschenden 6:1 gegen die AS Monaco in der Champions League zunächst versöhnliche Töne angestimmt wurden.

Die schwache Leistung in Lissabon und das zögerliche Bedanken bei den mitgereisten Anhängern liefert nun aber wieder neuen Zündstoff. Torjäger Kylian Mbappe, der die Pleite mit seinen beiden Toren nicht verhindern konnte, hatte sich nach der Partie mit Blick auf das anstehende Liga-Heimspiel gegen Rayo Vallecano am Sonntag an die Fans gewandt: "Wir sind hier heute nicht ausgeschieden und in LaLiga haben wir einen guten Lauf (zuletzt fünf Ligasiege am Stück, d. Red.). Wenn das Bernabeu auf unserer Seite ist, werden wir am Sonntag ein gutes Spiel machen", so der Franzose.