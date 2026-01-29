Real Madrids Torhüter Thibaut Courtois fand das Verhalten seiner Mitspieler nach der folgenschweren 2:4-Niederlage im Champions-League-Spiel bei Benfica Lissabon am Mittwoch offensichtlich respektlos.
Heftiger Ärger nach Abpfiff! Real Madrids Thibaut Courtois hält Aktion seiner Mitspieler für respektlos
Statt sich bei den Fans zu bedanken: Real-Stars wollten direkt in die Kabine
In Video-Aufnahmen von den Rängen des Estadio da Luz, die bei Social Media kursieren, ist zu sehen, wie Courtois die anderen Real-Stars aus der Ferne gestenreich einnordet. Der belgische Keeper befand sich auf dem Weg zu den aus Madrid mitgereisten Fans, während seine Teamkollegen bereits den Weg in die Kabine suchen wollten.
Courtois war darüber offensichtlich sehr verärgert und fauchte mehrfach in Richtung seiner Mitspieler. Diese kamen den Aufforderungen des 33-Jährigen nur schleppend nach, ließen sich dann aber doch noch davon überzeugen, den Weg zu den eigenen Anhängern anzutreten, um sich bei ihnen für die Unterstützung zu bedanken.
Beziehung zwischen Real Madrid und seinen Fans ist aktuell kompliziert
Die Stimmung zwischen den Real-Fans und ihrer Mannschaft ist nicht erst seit der bitteren Niederlage am Mittwochabend angespannt. In den vergangenen Wochen waren Pfiffe gegen die eigenen Spieler im heimischen Bernabeu an der Tagesordnung, die Feindseligkeiten richteten sich dabei insbesondere gegen Offensivstar Vinicius Junior.
Der neue Trainer Alvaro Arbeloa appellierte bereits öffentlich an die Fans, die Pfiffe zu unterlassen und die Mannschaft stattdessen mit Anfeuerungen zu unterstützen. Im jüngsten Liga-Heimspiel gegen Levante (2:0) wurde dennoch lautstark gepfiffen, während vergangene Woche beim rauschenden 6:1 gegen die AS Monaco in der Champions League zunächst versöhnliche Töne angestimmt wurden.
Die schwache Leistung in Lissabon und das zögerliche Bedanken bei den mitgereisten Anhängern liefert nun aber wieder neuen Zündstoff. Torjäger Kylian Mbappe, der die Pleite mit seinen beiden Toren nicht verhindern konnte, hatte sich nach der Partie mit Blick auf das anstehende Liga-Heimspiel gegen Rayo Vallecano am Sonntag an die Fans gewandt: "Wir sind hier heute nicht ausgeschieden und in LaLiga haben wir einen guten Lauf (zuletzt fünf Ligasiege am Stück, d. Red.). Wenn das Bernabeu auf unserer Seite ist, werden wir am Sonntag ein gutes Spiel machen", so der Franzose.
Real Madrid verpasste direkten Sprung ins Achtelfinale der Champions League
Mbappe hatte Real in Lissabon nach einer halben Stunde in Führung gebracht, das dominante Benfica drehte das Spiel aber verdientermaßen und führte wenige Minuten nach Wiederanpfiff mit 3:1. Mbappes Anschlusstreffer wenig später hatte nicht den erhofften Effekt, auf hochdramatische Art und Weise gewannen die Portugiesen letztlich noch mit 4:2 und zogen auf den letzten Drücker in die Playoffs zur K.o.-Phase der Champions League ein.
Dort könnte das Team von Trainer Jose Mourinho im Februar kurioserweise erneut auf Real treffen. Die Madrilenen rutschten durch die Niederlage aus den Top-8 der Ligaphasen-Tabelle und verpassten damit den direkten Sprung ins Achtelfinale. Als Neunter muss Real nun doch den Umweg über die Playoffs nehmen und bekommt es dort entweder mit Benfica oder dem norwegischen Überraschungsteam Bodö/Glimt zu tun. Die Auslosung am Freitag wird hier Klarheit schaffen.
Real Madrid, Spielplan: Die nächsten Spiele
- 1. Februar: Real Madrid vs. Rayo Vallecano (LaLiga)
- 8. Februar: FC Valencia vs. Real Madrid (LaLiga)
- 14. Februar: Real Madrid vs. Real Sociedad (LaLiga)
- 17. oder 18. Februar: Benfica oder Bodö/Glimt vs. Real Madrid (Champions League)