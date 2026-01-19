"Es ist die Schuld der gesamten Mannschaft": Eine Sache stört Kylian Mbappe bei den Pfiffen der Real-Fans

Vinicius sei "ein Mensch. Es ist verständlich, dass einen das mitnimmt", sagte Mbappe über die Pfiffe: "Wir müssen ihn besser schützen, ich eingeschlossen, damit er nicht allein ist. Bei Real Madrid wird er nie allein sein. Der ganze Verein steht hinter ihm." Mit Spannung wird erwartet, wie die Fans Real am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League gegen die AS Monaco im Bernabeu begrüßen.

Mbappe zeigte bei aller Kritik auch Verständnis für den Frust der Anhänger. "Bevor ich Fußballer wurde, war ich ein junger Mann, und wenn ich auf der Tribüne saß und unzufrieden war, habe ich gebuht", berichtete der Franzose. Dies sei für sie "die einzige Möglichkeit", ihren Unmut zu äußern. Ihm habe jedoch "nicht gefallen, dass manche Spieler mehr ausgebuht wurden als andere".