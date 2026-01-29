"Das Tor hätte fast das Stadion zum Einsturz gebracht": Spanische Presse geht nach Husarenstück von Jose Mourinho hart mit Real Madrid ins Gericht

Die Ausnahmekönner des spanischen Rekordmeisters, auf die nun die ungeliebten Play-offs warten, werden sich dagegen viel anhören müssen. Die AS schrieb nach einem außergewöhnlichen Champions-League-Abend vom "Totalschaden in Lissabon", das Hausblatt Marca von einer "schwarzen Nacht", die Benficas Profis völlig konträr in Erinnerung behalten werden. Keiner der beiden Mannschaften schien in der Schlussphase so richtig klar zu sein, wie ihre tabellarische Situation beim Stand von 3:2 exakt aussieht.

Doch der Trainerstab und die Profis von Lissabon bekamen im letzten Moment einen Hinweis. "Ich hatte keine Ahnung, ob das 3:2 reichen würde, ich hatte keinen Anhaltspunkt", gab Mourinho zu. Seine Mitspieler hätten auf dem Platz plötzlich "eine eins" gezeigt, erklärte Trubin, "aber ich habe es nicht verstanden. Alle sagten mir, ich solle mich beeilen." Der Keeper traf - und Mourinhos Team sicherte sich in letzter Sekunde noch einen Platz unter den besten 24 und bleibt ebenfalls im Wettbewerb.