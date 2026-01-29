Stürmerstar Kylian Mbappe hat nach der 2:4-Niederlage von Real Madrid bei Benfica Lissabon am abschließenden Spieltag der Champions-League-Ligaphase nicht mit Selbstkritik gespart.
"Ich habe nicht wirklich eine Erklärung dafür", sagte ein ratloser Mbappe nach dem Spiel am Mittwochabend in der Mixed Zone. "Wir haben keine Konstanz im Spiel, das Problem müssen wir beheben. Wir können nicht nur ab und zu mal abliefern, das ist kein Siegerteam. Es tut schon weh, weil wir den Februar eigentlich nutzen wollten, um uns zu verbessern. Aber wir verdienen es, dort zu stehen, wo wir stehen."
Durch die bittere Auswärtspleite rutschte Real in der Ligaphasen-Tabelle noch von Platz drei auf Rang neun ab und verpasste damit den direkten Sprung ins Achtelfinale der Champions League. Stattdessen müssen die Madrilenen nun einen Umweg in die Runde der letzten 16 gehen und im Februar an den Playoffs teilnehmen. Die zwei zusätzlichen Spiele, die dort warten, hätte Real bei dem ohnehin schon vollen Kalender gerne vermieden.
"Wir haben furchtbar gespielt", setzte Mbappe seine kritische Analyse zum Auftritt in Lissabon derweil fort. Der Franzose hatte die Königlichen nach einer halben Stunde zunächst schmeichelhaft in Führung gebracht, Benfica war jedoch das deutlich bessere Team. In der Endphase der ersten Halbzeit belohnten sich die Portugiesen dann auch mit Toren, drehten die Partie noch vor dem Seitenwechsel und erhöhten kurz nach Wiederanpfiff auf 3:1.
Mbappe brachte Real mit seinem zweiten Treffer des Abends nach einer knappen Stunde noch einmal heran - doch der Punktgewinn, der für einen Platz unter den Top-8 und damit das direkte Ticket ins Achtelfinale gereicht hätte, gelang nicht mehr. Stattdessen traf Benfica in der letzten Aktion der Partie durch Torhüter Anatoliy Trubin noch zum 4:2 und sicherte sich damit auf verrückte Art und Weise noch einen Platz in den Playoffs.
"Zuletzt hatten wir gute Spiele, aber heute nicht. Wir müssen Konstanz in unsere Leistungen bekommen", erneuerte Mbappe seinen großen Kritikpunkt der mangelnden Beständigkeit. "Es fehlt bei uns von allem ein bisschen. Das Problem liegt weder alleine in der Einstellung noch alleine im Fußballerischen. Es ist eine grundsätzliche Sache und in der Champions League entscheiden kleine Details."
Real erlebte einen turbulenten Start ins Jahr 2026, Mitte Januar war Ex-Trainer Xabi Alonso entlassen worden. Dessen Kumpel Alvaro Arbeloa wurde daraufhin aus dem B-Team befördert und erlebte eine Premiere zum Vergessen, als die Madrilenen im ersten Spiel unter ihm gegen Zweitligist Albacete sensationell aus dem spanischen Pokal flogen. Mit drei Siegen in Folge konnte Real danach die Wogen glätten, die Enttäuschung von Lissabon bringt jedoch den nächsten Rückschlag.
Die Stimmung zwischen Mannschaft und Fans war zuletzt sehr angespannt, das Bernabeu machte seinem Unmut über die aktuelle Situation in den vergangenen Wochen immer wieder mit Pfiffen gegen die eigenen Spieler Luft. "Ich bitte das Bernabeu darum, das Team zu unterstützen", appellierte Mbappe an die Fans, im Liga-Heimspiel gegen Rayo Vallecano am Sonntag nicht erneut für eine giftige Atmosphäre zu sorgen. "Wir sind hier heute nicht ausgeschieden und in LaLiga haben wir einen guten Lauf (zuletzt fünf Ligasiege am Stück, d. Red.). Wenn das Bernabeu auf unserer Seite ist, werden wir am Sonntag ein gutes Spiel machen", so der 26-Jährige weiter.
Für Mbappe persönlich läuft seine zweite Saison in Madrid sehr gut, immer wieder trägt er Real auf seinen Schultern. In wettbewerbsübergreifend bisher 29 Einsätzen in der laufenden Spielzeit sind dem französischen Nationalspieler schon 36 Tore gelungen. Hinzu kommen fünf Assists.
Kurios ist derweil, dass Real in den Champions-League-Playoffs möglicherweise erneut auf Benfica trifft. Klar ist bereits, dass dem spanischen Vizemeister bei der Auslosung am Freitag entweder der portugiesische Topklub um Trainer Jose Mourinho oder das norwegische Überraschungsteam Bodö/Glimt zugelost wird. Die Hinspiele steigen am 17. und 18. Februar, die Rückspiele eine Woche später. Die Achtelfinals werden dann Mitte März ausgespielt.
- 16. September: Real Madrid vs. Olympique Marseille 2:1 (Tore: Mbappe x2)
- 30. September: Kairat Almaty vs. Real Madrid 0:5 (Tore: Mbappe x3, Camavinga, Diaz)
- 22. Oktober: Real Madrid vs. Juventus Turin 1:0 (Tor: Bellingham)
- 4. November: FC Liverpool vs. Real Madrid 1:0
- 26. November: Olympiakos Piräus vs. Real Madrid 3:4 (Tore: Mbappe x4)
- 10. Dezember: Real Madrid vs. Manchester City 1:2 (Tor: Rodrygo)
- 20. Januar: Real Madrid vs. AS Monaco 6:1 (Tore: Mbappe x2, Mastantuono, Bellingham, Vinicius, Eigentor Kehrer)
- 28. Januar: Benfica Lissabon vs. Real Madrid 4:2 (Tore: Mbappe x2)
- 17./18. Februar: Bodö/Glimt oder Benfica vs. Real Madrid
- 24./25. Februar: Real Madrid vs. Bodö/Glimt oder Benfica