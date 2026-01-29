"Zuletzt hatten wir gute Spiele, aber heute nicht. Wir müssen Konstanz in unsere Leistungen bekommen", erneuerte Mbappe seinen großen Kritikpunkt der mangelnden Beständigkeit. "Es fehlt bei uns von allem ein bisschen. Das Problem liegt weder alleine in der Einstellung noch alleine im Fußballerischen. Es ist eine grundsätzliche Sache und in der Champions League entscheiden kleine Details."

Real erlebte einen turbulenten Start ins Jahr 2026, Mitte Januar war Ex-Trainer Xabi Alonso entlassen worden. Dessen Kumpel Alvaro Arbeloa wurde daraufhin aus dem B-Team befördert und erlebte eine Premiere zum Vergessen, als die Madrilenen im ersten Spiel unter ihm gegen Zweitligist Albacete sensationell aus dem spanischen Pokal flogen. Mit drei Siegen in Folge konnte Real danach die Wogen glätten, die Enttäuschung von Lissabon bringt jedoch den nächsten Rückschlag.

Die Stimmung zwischen Mannschaft und Fans war zuletzt sehr angespannt, das Bernabeu machte seinem Unmut über die aktuelle Situation in den vergangenen Wochen immer wieder mit Pfiffen gegen die eigenen Spieler Luft. "Ich bitte das Bernabeu darum, das Team zu unterstützen", appellierte Mbappe an die Fans, im Liga-Heimspiel gegen Rayo Vallecano am Sonntag nicht erneut für eine giftige Atmosphäre zu sorgen. "Wir sind hier heute nicht ausgeschieden und in LaLiga haben wir einen guten Lauf (zuletzt fünf Ligasiege am Stück, d. Red.). Wenn das Bernabeu auf unserer Seite ist, werden wir am Sonntag ein gutes Spiel machen", so der 26-Jährige weiter.