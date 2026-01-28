"Sowas habe ich noch nie gesehen!" Irres Drama um Real Madrid - Jose Mourinho sorgt mit offensichtlicher Ahnungslosigkeit für Fassungslosigkeit

Der portugiesische Rekordmeister profitierte jedoch vom undisziplinierten Auftreten der Königlichen, die sich mit zwei Gelb-Roten Karten gegen Raul Asencio und Rodrygo in der Nachspielzeit selbst schwächten und nochmal für eine Verlängerung der "Stoppage Time" sorgten.

Kurz vor dem Abpfiff merkten die Portugiesen dann doch noch, dass sie einen Treffer erzielen mussten - wohl auch aufgrund der im Stadion immer größer werdenden Unruhe und Pfiffe. Für den allerletzten Freistoß wagte sich auch Torhüter Anatoliy Trubin mit nach vorne – und ausgerechnet der Torwart traf per Kopf zum 4:2-Endstand. "Das ist mit das Irrste, was ich jemals gesehen habe!", kommentierte der geplättete DAZN-Reporter den denkwürdigen Moment.

Damit steht Benfica in den Playoffs – ebenso wie der Rekord-Champion aus Madrid, der aufgrund der Pleite von Platz drei vor dem Spieltag auf Rang neun abrutschte. Olympique Marseille hingegen schied durch den Last-Minute-Treffer auf denkbar bittere Weise aus.