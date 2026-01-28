Goal.com
"Sowas habe ich noch nie gesehen!" Irres Drama um Real Madrid - Jose Mourinho sorgt mit offensichtlicher Ahnungslosigkeit für Fassungslosigkeit

Benfica Lissabon hat sich in einem denkwürdigen Match gegen Real Madrid noch für die Playoffs der Champions League qualifiziert - und hätte sich dabei fast verspekuliert.

Das entscheidende Tor zum Weiterkommen fiel in der letzten Minute der Nachspielzeit - durch Torwart Anatoliy Trubin. Bis kurz vor diesem epischen Moment war den Benfica-Profis um Trainer Jose Mourinho aber offenbar gar nicht bewusst, dass sie noch einen Treffer erzielen mussten, um weiterzukommen.

  • Benfica führte kurz vor dem Ende mit 3:2 – wäre aber aufgrund des Torverhältnisses dennoch nur auf Rang 25 gelandet und damit ausgeschieden. Trainer Jose Mourinho wusste offenbar ebenfalls nicht um die Live-Tabelle, wechselte kurz vor dem Abpfiff noch zwei Offensivspieler aus und wies seine Mannschaft an, das Ergebnis nach Hause zu bringen. Auch der Live-Kommentator Adrian Geiler bei DAZN war fassungslos über den Auftritt Benficas, das eine große Chance leichtfertig wegzuwerfen schien. "Das gibt es doch nicht. Sowas habe ich noch nie gesehen", war in dem Live-Kommentar zu hören.

  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Benficas Keeper schockt Real spät: "Das Irrste, was ich jemals gesehen habe!"

    Der portugiesische Rekordmeister profitierte jedoch vom undisziplinierten Auftreten der Königlichen, die sich mit zwei Gelb-Roten Karten gegen Raul Asencio und Rodrygo in der Nachspielzeit selbst schwächten und nochmal für eine Verlängerung der "Stoppage Time" sorgten. 

    Kurz vor dem Abpfiff merkten die Portugiesen dann doch noch, dass sie einen Treffer erzielen mussten - wohl auch aufgrund der im Stadion immer größer werdenden Unruhe und Pfiffe. Für den allerletzten Freistoß wagte sich auch Torhüter Anatoliy Trubin mit nach vorne – und ausgerechnet der Torwart traf per Kopf zum 4:2-Endstand. "Das ist mit das Irrste, was ich jemals gesehen habe!", kommentierte der geplättete DAZN-Reporter den denkwürdigen Moment.

    Damit steht Benfica in den Playoffs – ebenso wie der Rekord-Champion aus Madrid, der aufgrund der Pleite von Platz drei vor dem Spieltag auf Rang neun abrutschte. Olympique Marseille hingegen schied durch den Last-Minute-Treffer auf denkbar bittere Weise aus.

  • Champions League - Tabelle nach dem 8. Spieltag

    #MannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
    1Arsenal FC880023:41924
    2FC Bayern München870122:81421
    3Liverpool FC860220:81218
    4Tottenham Hotspur852117:71017
    5FC Barcelona851222:14816
    6Chelsea FC851217:10716
    7Sporting CP851217:11616
    8Manchester City851215:9616
    9Real Madrid850321:111015
    10Inter Mailand850315:7815
    11Paris Saint-Germain842221:111014
    12Newcastle United842217:71014
    13Juventus Turin834114:10413
    14Atlético Madrid841317:15213
    15Atalanta841310:10013
    16Bayer Leverkusen833213:14-112
    17Borussia Dortmund832319:17211
    18Olympiakos Piräus832310:14-411
    19FC Brügge831415:17-210
    20Galatasaray83149:11-210
    21AS Monaco82428:14-610
    22Qarabağ FK831413:21-810
    23FK Bodø/Glimt823314:15-19
    24Olympique Marseille830511:14-39
    25SL Benfica83059:12-39
    26Pafos FC82338:11-39
    27Union Saint-Gilloise83058:17-99
    28PSV Eindhoven822416:1608
    29Athletic Club82249:14-58
    30SSC Neapel82249:15-68
    31FC Kopenhagen822412:21-98
    32Ajax Amsterdam82068:21-136
    33Eintracht Frankfurt811610:21-114
    34Slavia Prag80355:19-143
    35Villarreal CF80175:18-131
    36FK Kairat80177:22-151
