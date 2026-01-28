Das entscheidende Tor zum Weiterkommen fiel in der letzten Minute der Nachspielzeit - durch Torwart Anatoliy Trubin. Bis kurz vor diesem epischen Moment war den Benfica-Profis um Trainer Jose Mourinho aber offenbar gar nicht bewusst, dass sie noch einen Treffer erzielen mussten, um weiterzukommen.
"Sowas habe ich noch nie gesehen!" Irres Drama um Real Madrid - Jose Mourinho sorgt mit offensichtlicher Ahnungslosigkeit für Fassungslosigkeit
Benfica führte kurz vor dem Ende mit 3:2 – wäre aber aufgrund des Torverhältnisses dennoch nur auf Rang 25 gelandet und damit ausgeschieden. Trainer Jose Mourinho wusste offenbar ebenfalls nicht um die Live-Tabelle, wechselte kurz vor dem Abpfiff noch zwei Offensivspieler aus und wies seine Mannschaft an, das Ergebnis nach Hause zu bringen. Auch der Live-Kommentator Adrian Geiler bei DAZN war fassungslos über den Auftritt Benficas, das eine große Chance leichtfertig wegzuwerfen schien. "Das gibt es doch nicht. Sowas habe ich noch nie gesehen", war in dem Live-Kommentar zu hören.
Benficas Keeper schockt Real spät: "Das Irrste, was ich jemals gesehen habe!"
Der portugiesische Rekordmeister profitierte jedoch vom undisziplinierten Auftreten der Königlichen, die sich mit zwei Gelb-Roten Karten gegen Raul Asencio und Rodrygo in der Nachspielzeit selbst schwächten und nochmal für eine Verlängerung der "Stoppage Time" sorgten.
Kurz vor dem Abpfiff merkten die Portugiesen dann doch noch, dass sie einen Treffer erzielen mussten - wohl auch aufgrund der im Stadion immer größer werdenden Unruhe und Pfiffe. Für den allerletzten Freistoß wagte sich auch Torhüter Anatoliy Trubin mit nach vorne – und ausgerechnet der Torwart traf per Kopf zum 4:2-Endstand. "Das ist mit das Irrste, was ich jemals gesehen habe!", kommentierte der geplättete DAZN-Reporter den denkwürdigen Moment.
Damit steht Benfica in den Playoffs – ebenso wie der Rekord-Champion aus Madrid, der aufgrund der Pleite von Platz drei vor dem Spieltag auf Rang neun abrutschte. Olympique Marseille hingegen schied durch den Last-Minute-Treffer auf denkbar bittere Weise aus.
Champions League - Tabelle nach dem 8. Spieltag
# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Arsenal FC 8 8 0 0 23:4 19 24 2 FC Bayern München 8 7 0 1 22:8 14 21 3 Liverpool FC 8 6 0 2 20:8 12 18 4 Tottenham Hotspur 8 5 2 1 17:7 10 17 5 FC Barcelona 8 5 1 2 22:14 8 16 6 Chelsea FC 8 5 1 2 17:10 7 16 7 Sporting CP 8 5 1 2 17:11 6 16 8 Manchester City 8 5 1 2 15:9 6 16 9 Real Madrid 8 5 0 3 21:11 10 15 10 Inter Mailand 8 5 0 3 15:7 8 15 11 Paris Saint-Germain 8 4 2 2 21:11 10 14 12 Newcastle United 8 4 2 2 17:7 10 14 13 Juventus Turin 8 3 4 1 14:10 4 13 14 Atlético Madrid 8 4 1 3 17:15 2 13 15 Atalanta 8 4 1 3 10:10 0 13 16 Bayer Leverkusen 8 3 3 2 13:14 -1 12 17 Borussia Dortmund 8 3 2 3 19:17 2 11 18 Olympiakos Piräus 8 3 2 3 10:14 -4 11 19 FC Brügge 8 3 1 4 15:17 -2 10 20 Galatasaray 8 3 1 4 9:11 -2 10 21 AS Monaco 8 2 4 2 8:14 -6 10 22 Qarabağ FK 8 3 1 4 13:21 -8 10 23 FK Bodø/Glimt 8 2 3 3 14:15 -1 9 24 Olympique Marseille 8 3 0 5 11:14 -3 9 25 SL Benfica 8 3 0 5 9:12 -3 9 26 Pafos FC 8 2 3 3 8:11 -3 9 27 Union Saint-Gilloise 8 3 0 5 8:17 -9 9 28 PSV Eindhoven 8 2 2 4 16:16 0 8 29 Athletic Club 8 2 2 4 9:14 -5 8 30 SSC Neapel 8 2 2 4 9:15 -6 8 31 FC Kopenhagen 8 2 2 4 12:21 -9 8 32 Ajax Amsterdam 8 2 0 6 8:21 -13 6 33 Eintracht Frankfurt 8 1 1 6 10:21 -11 4 34 Slavia Prag 8 0 3 5 5:19 -14 3 35 Villarreal CF 8 0 1 7 5:18 -13 1 36 FK Kairat 8 0 1 7 7:22 -15 1