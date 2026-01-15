Alvaro Arbeloa übernahm nach seinem missglückten Einstand bei Real Madrid sofort selbst die Verantwortung. "Wenn jemand für dieses Ergebnis verantwortlich ist, dann eindeutig ich", erklärte der neue Trainer des spanischen Rekordmeisters nach dem überraschenden Aus im Achtelfinale der Copa del Rey gegen den Zweitligisten Albacete Balompie.
"Das ist eine Tragödie": Alvaro Arbeloa nimmt sensationelle Pokalpleite von historisch schlechtem Real Madrid auf seine Kappe
Bereits ein Remis sei "in diesem Verein schlimm", so Arbeloa - "und das ist eine Tragödie". Der frühere Coach der zweiten Mannschaft hatte sich seinen Auftakt bei den Königlichen deutlich anders ausgemalt.
Erst wenige Tage zuvor hatte sich Real nach der 2:3-Niederlage im spanischen Supercup gegen den FC Barcelona von Xabi Alonso getrennt, doch die erhoffte Wende blieb aus. Das 2:3 (1:1) gegen den Tabellen-17. der Segunda Division sei "sehr schmerzhaft" gewesen, betonte Arbeloa, der auf mehrere Stars um Kylian Mbappe verzichtet hatte und diese Entscheidung verteidigte.
"Ich würde es wieder genauso machen. Ich habe ein Team mitgebracht, das gewinnen kann", sagte Arbeloa und führte aus: "Ich habe keine Angst vor dem Versagen. Ich verstehe, dass die Leute dieses Wort für heute benutzen. Aber Versagen formt den Weg des Erfolgs. Für mich sind das keine entgegengesetzten Richtungen. Das wird mich und und uns besser machen."
- Getty Images Sport
Real Madrid historisch schlecht
Der ehemalige Profi weiter: "Ich habe schon oft in meinem Leben versagt und schon größere Pokalniederlagen erlebt. Ich habe die Entscheidung über die Startelf getroffen und darüber, wie wir spielen wollten."
Arbeloa ist damit der erste der vergangenen neun Real-Trainer, der sein erstes Spiel verloren hat. Zuvor passierte dies Julen Lopetegui gegen Atletico Madrid im UEFA-Superpokal 2018 (4:2). Zugleich ist es das erste Mal seit der Saison 2004/05 unter Vanderlei Luxemburgo, dass die Madrilenen gegen einen Zweitligisten ausgeschieden ist. Damals unterlag man Real Valladolid (0:0 im Nuevo Zorrilla und 1:1 im Santiago Bernabeu).
"Tragödie": Arbeloa nach Blamage bedient
Arbeloa stellte am Mittwochabend eine Startelf mit einem Durchschnittsalter von 22 Jahren und 357 Tagen auf. Es war die jüngste für einen debütierenden Trainer der Königlichen seit 2009/10.
Den entscheidenden Treffer für den Außenseiter erzielte Jefte Betancor Sanchez in der Nachspielzeit (90.+4). Die nächste Gelegenheit, den ersten Sieg einzufahren, bietet sich Arbeloa am Samstag im Ligaduell mit UD Levante.
Alvaro Arbeloas Stationen als Spieler
- 2001 - 2006: Real Madrid
- 2006 - 2007: Deportivo La Coruna
- 2007 - 2009: FC Liverpool
- 2009 - 2016: Real Madrid
- 2016 - 2017: West Ham United