"Das ist eine Tragödie": Alvaro Arbeloa nimmt sensationelle Pokalpleite von historisch schlechtem Real Madrid auf seine Kappe

Bereits ein Remis sei "in diesem Verein schlimm", so Arbeloa - "und das ist eine Tragödie". Der frühere Coach der zweiten Mannschaft hatte sich seinen Auftakt bei den Königlichen deutlich anders ausgemalt.

Erst wenige Tage zuvor hatte sich Real nach der 2:3-Niederlage im spanischen Supercup gegen den FC Barcelona von Xabi Alonso getrennt, doch die erhoffte Wende blieb aus. Das 2:3 (1:1) gegen den Tabellen-17. der Segunda Division sei "sehr schmerzhaft" gewesen, betonte Arbeloa, der auf mehrere Stars um Kylian Mbappe verzichtet hatte und diese Entscheidung verteidigte.

"Ich würde es wieder genauso machen. Ich habe ein Team mitgebracht, das gewinnen kann", sagte Arbeloa und führte aus: "Ich habe keine Angst vor dem Versagen. Ich verstehe, dass die Leute dieses Wort für heute benutzen. Aber Versagen formt den Weg des Erfolgs. Für mich sind das keine entgegengesetzten Richtungen. Das wird mich und und uns besser machen."