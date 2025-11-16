Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Luxembourg v Germany - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Gegen wen würde Deutschland in den Playoffs zur WM 2026 spielen? Die möglichen Gegner des DFB-Teams

Deutschland reicht am Montag gegen die Slowakei ein Unentschieden, um sich direkt für die WM zu qualifizieren. Aber was passiert, wenn das DFB-Team verliert?

Deutschland will am Montagabend alles daran setzen, sich das direkte Ticket zur WM 2026 zu sichern. Um Platz 1 in seiner Qualifikationsgruppe vor der Slowakei zu behaupten, würde der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann schon ein Unentschieden im direkten Duell sicher reichen.

Nur bei einer Heimniederlage gegen die Slowaken würde das DFB-Team auf Rang zwei abrutschen und müsste dann darauf hoffen, sich über die Playoffs im März noch für die Endrunde im kommenden Sommer zu qualifizieren. Aber auf welche Gegner könnte Deutschland in den WM-Playoffs eigentlich treffen? Und wie sieht der Modus aus?

  • Luxembourg v Germany - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Gegen wen würde Deutschland in den Playoffs zur WM 2026 spielen? Die möglichen Gegner des DFB-Teams

    Deutschland wäre bei einer Playoff-Teilnahme auf jeden Fall in Lostopf 1 gesetzt. Das liegt daran, dass die zwölf Gruppenzweiten der europäischen WM-Qualifikation absteigend nach ihrer Platzierung in der aktuellen FIFA-Weltrangliste auf die Töpfe 1 bis 3 verteilt werden.

    Und da von den Tabellenzweiten der elf anderen Gruppen lediglich Italien in der Weltrangliste vor Deutschland steht, wäre das DFB-Team sicher eines von vier Teams in Lostopf 1.

    • Werbung

  • Deutschland in den WM-Playoffs, mögliche Gegner: Auf wen könnte das DFB-Team treffen?

    Noch stehen nicht alle Gruppenzweiten final fest, daher ist noch ein bisschen Spekulation dabei. Aber sollte Deutschland überraschend noch auf Rang zwei abrutschen und wenn wir ansonsten von den voraussichtlichen Ergebnissen in den letzten WM-Qualifikationsspielen ausgehen, würde sich derzeit folgende Zusammensetzung der Lostöpfe für die WM-Playoffs ergeben:

    Lostopf 1
    • Italien
    • Deutschland
    • Türkei
    • Ukraine
    Lostopf 2
    • Polen
    • Wales
    • Schottland
    • Tschechien
    Lostopf 3
    • Albanien
    • Irland
    • Bosnien-Herzegowina
    • Kosovo
    Lostopf 4
    • Schweden
    • Rumänien
    • Nordirland
    • Nordmazedonien
  • Luxembourg v Germany - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Gegen wen könnte Deutschland (DFB) in den WM Playoffs spielen? Der Modus

    Die 16 Playoff-Teilnehmer werden in vier Mini-Turniere mit jeweils vier Mannschaften gelost. Dabei trifft im Halbfinale ein Team aus Lostopf 1 zuhause auf eines auf Lostopf 3 und eines aus Topf 2 zuhause auf eines aus Topf 4.

    Nach aktueller Lage würde das bedeuten, dass Deutschland in seinem Playoff-Halbfinale zuhause auf Albanien, Irland, Bosnien-Herzegowina oder den Kosovo treffen würde. In einem Finale wäre dann beispielsweise ein Duell mit Polen, Schottland, Schweden oder Rumänien möglich. Die letzteren Beiden dürften sich übrigens ebenso wie Nordirland und Nordmazedonien aufgrund ihrer Gruppensiege in der Nations League für die Playoffs qualifizieren, obwohl sie (nur bei Nordmazedonien ist das noch offen) sich über ihre WM-Quali-Gruppen nicht dafür qualifiziert hätten.

    Von den 16 Mannschaften, die in den Playoffs an den Start gehen, fahren am Ende noch vier Teams zur WM in den USA, Mexiko und Kanada.

    Potenzielle Gegner von Deutschland in möglichen WM-Playoffs:

    • Halbfinale: Albanien, Irland, Bosnien-Herzegowina oder Kosovo
    • Finale: Polen, Wales, Schottland, Tschechien, Schweden, Rumänien, Nordirland oder Nordmazedonien

    Das wäre ein mögliches WM-Playoff-Turnier mit deutscher Beteiligung:

    Halbfinale
    • Deutschland - Albanien
    • Polen - Rumänien
    FinaleDeutschland - Polen

  • Wann werden die WM-Playoffs ausgelost?

    Die Auslosung der Playoffs zur WM 2026 findet am Donnerstag, den 20. November um 13 Uhr in Zürich statt. Gespielt werden die Playoffs dann aber erst Ende März 2026. Bei der Auslosung der WM-Gruppen Anfang Dezember werden für die noch unklaren Teilnehmer aus den Playoffs daher jeweils Platzhalter-Lose auf die Gruppen verteilt.