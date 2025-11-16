Gegen wen würde Deutschland in den Playoffs zur WM 2026 spielen? Die möglichen Gegner des DFB-Teams

Die 16 Playoff-Teilnehmer werden in vier Mini-Turniere mit jeweils vier Mannschaften gelost. Dabei trifft im Halbfinale ein Team aus Lostopf 1 zuhause auf eines auf Lostopf 3 und eines aus Topf 2 zuhause auf eines aus Topf 4.

Nach aktueller Lage würde das bedeuten, dass Deutschland in seinem Playoff-Halbfinale zuhause auf Albanien, Irland, Bosnien-Herzegowina oder den Kosovo treffen würde. In einem Finale wäre dann beispielsweise ein Duell mit Polen, Schottland, Schweden oder Rumänien möglich. Die letzteren Beiden dürften sich übrigens ebenso wie Nordirland und Nordmazedonien aufgrund ihrer Gruppensiege in der Nations League für die Playoffs qualifizieren, obwohl sie (nur bei Nordmazedonien ist das noch offen) sich über ihre WM-Quali-Gruppen nicht dafür qualifiziert hätten.

Von den 16 Mannschaften, die in den Playoffs an den Start gehen, fahren am Ende noch vier Teams zur WM in den USA, Mexiko und Kanada.

Potenzielle Gegner von Deutschland in möglichen WM-Playoffs:

Halbfinale: Albanien, Irland, Bosnien-Herzegowina oder Kosovo

Albanien, Irland, Bosnien-Herzegowina oder Kosovo Finale: Polen, Wales, Schottland, Tschechien, Schweden, Rumänien, Nordirland oder Nordmazedonien

Das wäre ein mögliches WM-Playoff-Turnier mit deutscher Beteiligung: