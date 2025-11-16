Wer zeigt / überträgt Deutschland (DFB) gegen Slowakei live im Free TV und im Live Stream?

In der WM Qualifikation empfängt Deutschland am Montag (17. November) die Slowakei. Der Anstoß in Leipzig erfolgt um 20.45 Uhr.

Vor dem Showdown in der Red Bull Arena halten die DFB Auswahl und die Falken nach jeweils fünf Auftritten bei jeweils zwölf Punkten. Hierbei lacht Deutschland trotz des 0:2 in der Slowakei dank der um drei Treffer besseren Tordifferenz von der Spitze.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Deutschland vs. Slowakei heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Deutschland (DFB) vs. Slowakei heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?

Den Showdown Deutschland vs. Slowakei könnt Ihr Euch bei ZDF im Free TV sowie im kostenlosen STREAM ansehen. Hierbei fungiert Oliver Schmidt als Kommentator – zudem kommen Jochen Breyer als Experte und Christoph Kramer sowie Per Mertesacker als Experten zum Einsatz. Die Vorberichte starten um 20.15 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anstoß.

Spiel Deutschland – Slowakei Wettbewerb WM Qualifikation, Gruppe I Datum Montag, 17. November 2025 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Red Bull Arena (Leipzig)

Anstoßzeit Deutschland vs. Slowakei

Deutschland vs. Slowakei: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über die DFB Auswahl

Nach dem 0:2 im ersten direkten Duell gegen die Slowakei fädelte Deutschland vier Dreier ein. Gegen das punktlose Luxemburg erreichte das Team von Julian Nagelsmann ein 4:0 und am Freitag auswärts ein 2:0. Gegen Nordirland gelangen ein 3:1 vor heimischer Kulisse sowie ein 1:0.

News über die Slowakei

Die Slowakei ließ hingegen in der Gruppe A ausschließlich am 10. Oktober mit einem 0:2 in Nordirland Punkte liegen. Davor und nach dem 2:0 gegen Deutschland hatte die Elf von Francesco Calzona ein 1:0 in Luxemburg geholt. Es folgten zuletzt ein 2:0 gegen das Team aus Großherzogtum und am Freitag ein 1:0 gegen Nordirland.

Form

Bilanz direkte Duelle

Deutschland vs. Slowakei: Die Tabellen

