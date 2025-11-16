Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
WM-Qualifikation
team-logoDeutschland
Red Bull Arena Leipzig
team-logoSlowakei
Alice Kopp

Wer zeigt / überträgt Deutschland (DFB) gegen Slowakei live im Free TV und im Live Stream?

Deutschland trifft am Montag in der WM Qualifikation auf die Slowakei. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Duell live im TV und Stream verfolgen könnt.

In der WM Qualifikation empfängt Deutschland am Montag (17. November) die Slowakei. Der Anstoß in Leipzig erfolgt um 20.45 Uhr.

Die WM Qualifikation live auf DAZN sehen
Vor dem Showdown in der Red Bull Arena halten die DFB Auswahl und die Falken nach jeweils fünf Auftritten bei jeweils zwölf Punkten. Hierbei lacht Deutschland trotz des 0:2 in der Slowakei dank der um drei Treffer besseren Tordifferenz von der Spitze.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Deutschland vs. Slowakei heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Deutschland (DFB) vs. Slowakei heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?

Den Showdown Deutschland vs. Slowakei könnt Ihr Euch bei ZDF im Free TV sowie im kostenlosen STREAM ansehen. Hierbei fungiert Oliver Schmidt als Kommentator – zudem kommen Jochen Breyer als Experte und Christoph Kramer sowie Per Mertesacker als Experten zum Einsatz. Die Vorberichte starten um 20.15 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anstoß.

SpielDeutschland – Slowakei
WettbewerbWM Qualifikation, Gruppe I
DatumMontag, 17. November 2025
Uhrzeit20.45 Uhr
OrtRed Bull Arena (Leipzig)

Anstoßzeit Deutschland vs. Slowakei

WM-Qualifikation - WM Qualifikation UEFA 1. Runde Grp. A
Red Bull Arena Leipzig

Deutschland vs. Slowakei: Aufstellungen

Deutschland vs Slowakei Aufstellungen

DeutschlandHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-3-3

Home team crestSVK
1
O. Baumann
4
J. Tah
15
N. Schlotterbeck
6
C
J. Kimmich
22
D. Raum
5
A. Pavlovic
20
S. Gnabry
8
L. Goretzka
19
Leroy Sané
17
F. Wirtz
11
N. Woltemade
1
M. Dubravka
4
A. Obert
14
C
M. Skriniar
16
D. Hancko
6
Norbert Gyömbér
8
O. Duda
21
M. Bero
22
S. Lobotka
7
L. Sauer
20
D. Duris
15
D. Strelec

4-3-3

SVKAway team crest

GER
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • J. Nagelsmann

SVK
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • F. Calzona

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über die DFB Auswahl

Nach dem 0:2 im ersten direkten Duell gegen die Slowakei fädelte Deutschland vier Dreier ein. Gegen das punktlose Luxemburg erreichte das Team von Julian Nagelsmann ein 4:0 und am Freitag auswärts ein 2:0. Gegen Nordirland gelangen ein 3:1 vor heimischer Kulisse sowie ein 1:0.

News über die Slowakei

Die Slowakei ließ hingegen in der Gruppe A ausschließlich am 10. Oktober mit einem 0:2 in Nordirland Punkte liegen. Davor und nach dem 2:0 gegen Deutschland hatte die Elf von Francesco Calzona ein 1:0 in Luxemburg geholt. Es folgten zuletzt ein 2:0 gegen das Team aus Großherzogtum und am Freitag ein 1:0 gegen Nordirland.

Form

GER
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/3
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

SVK
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/2
Spiele über 2,5 Tore
0/5
Beide Teams haben getroffen
0/5

Bilanz direkte Duelle

GER

Letzte 5 Spiele

SVK

3

Siege

0

Unentschieden

2

Siege

10

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Deutschland vs. Slowakei: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin die WM-Qualifikation verfolgen. Über NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen – stabil und auch auf Reisen.

Deutschland (DFB) vs. Slowakei (WM Qualifikation) live anschauen: Nützliche Links

