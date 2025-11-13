Playoffs zur WM 2026: Wann finden die Spiele statt?

Nach der Gruppenphase stehen die ersten zwölf europäischen Teilnehmer der Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko, Kanada und den USA fest. Doch den Mitgliedern der UEFA stehen sogar 16 Startplätze zu. Die letzten vier davon werden in den Playoffs vergeben.

Für diese sind die zwölf Gruppenzweiten und die vier besten noch nicht qualifizierten Gruppensieger der Nations League qualifiziert. Diese 16 Nationen werden dann auf vier "Mini-Pfade" aufgeteilt und spielen in einem Halbfinale und Finale in einfachen Hinspielen um die letzten WM Tickets.

Diese Playoffs werden aber nicht mehr in diesem Jahr abgehalten, sondern erst im März 2026, also wenige Monate vor der Weltmeisterschaft selbst. Ein genaues Datum für die ersten Halbfinals wurden von der UEFA noch nicht veröffentlicht.