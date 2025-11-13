2026 World Cup trophyGetty Images

Playoffs zur WM 2026: Wann finden die Spiele statt?

Bald ist die Gruppenphase für die WM Qualifikation vorbei. Im Anschluss stehen aber noch die Playoffs an. GOAL verrät Euch, wann diese stattfinden.

Mit der jetzigen Länderspielpause findet die Gruppenphase der WM Qualifikation ihr Ende, dann werden noch die letzten Tickets in den Playoffs vergeben. Die große Frage: Wann finden diese eigentlich überhaupt statt?

GOAL hat die Antwort für Euch.

  Playoffs zur WM 2026: Wann finden die Spiele statt?

    Nach der Gruppenphase stehen die ersten zwölf europäischen Teilnehmer der Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko, Kanada und den USA fest. Doch den Mitgliedern der UEFA stehen sogar 16 Startplätze zu. Die letzten vier davon werden in den Playoffs vergeben.

    Für diese sind die zwölf Gruppenzweiten und die vier besten noch nicht qualifizierten Gruppensieger der Nations League qualifiziert. Diese 16 Nationen werden dann auf vier "Mini-Pfade" aufgeteilt und spielen in einem Halbfinale und Finale in einfachen Hinspielen um die letzten WM Tickets.

    Diese Playoffs werden aber nicht mehr in diesem Jahr abgehalten, sondern erst im März 2026, also wenige Monate vor der Weltmeisterschaft selbst. Ein genaues Datum für die ersten Halbfinals wurden von der UEFA noch nicht veröffentlicht.

  Die Gruppensieger der Nations League im Überblick

    Liga & GruppeNation
    A1Portugal
    A2Frankreich
    A3Deutschland
    A4Spanien
    B1Tschechien
    B2England
    B3Norwegen
    B4Wales
    C1Schweden
    C2Rumänien
    C3Nordirland
    C4Nordmazedonien
    D1San Marino
    D2Moldau

