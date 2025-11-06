Wie viele Gruppenzweite sind in den Playoffs zur WM 2026 dabei?

Bei den vier weiteren Teilnehmern handelt es sich um Teams, die sich über die Nations League für die Playoffs qualifizieren. Denn: Die vier bestplatzierten Gruppensieger der Nations-League-Saison 2024/25, die in ihrer WM-Qualifikationsgruppe weder Erster noch Zweiter wurden, dürfen ebenfalls noch darauf hoffen, sich über die Playoffs doch noch für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada zu qualifizieren.

Interessant ist diese Regelung aktuell unter anderem für Schweden. Das Team um die Stürmerstars Alexander Isak und Viktor Gyökeres spielt bisher eine völlig verkorkste WM-Quali und hat in seiner Gruppe so gut wie keine Chance mehr, noch Zweiter zu werden und so zumindest in die Playoffs zu kommen. Da die Schweden aber ihre Nations-League-Gruppe in Liga C gewinnen konnten, haben sie nach aktueller Lage sehr gute Karten, dennoch in den Playoffs dabei zu sein.

Die Schweden wären bei der Auslosung der WM-Playoffs dann in Lostopf 4. Hier befinden sich die vier Vertreter, die dank ihrer Nations-League-Platzierung an den WM-Playoffs teilnehmen dürfen. Sie spielen im Halbfinale ihres Vierer-Turniers auswärts gegen eine Mannschaft aus Lostopf 1. Darin sind die vier Gruppenzweiten der WM-Qualifikation gesetzt, die in der aktuellen FIFA-Weltrangliste am besten platziert sind. Die weiteren acht Gruppenzweiten werden absteigend nach ihrer Weltranglisten-Platzierung in die Lostöpfe 2 und 3 verteilt. Im zweiten Halbfinale spielt eine Mannschaft aus Topf 2 zuhause gegen eine aus Topf 3.

Die Sieger der Halbfinals treffen dann im Finale ihres Mini-Turniers aufeinander, der Sieger fährt zur WM. So ergeben sich vier weitere europäische Startplätze, ausgetragen werden die Playoffs Ende März 2026.

WM-Playoffs 2026: Der Modus in vier Vierer-Turnieren