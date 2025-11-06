Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Oliver Maywurm

Wie viele Gruppenzweite sind in den Playoffs zur WM 2026 dabei?

Die Gruppenersten lösen in der WM-Qualifikation das direkte Ticket zur WM 2026. Aber was ist mit den Gruppenzweiten? Wie viele davon dürfen noch in den Playoffs an den Start gehen?

Beispielsweise Italien oder die Türkei schließen ihre WM-Qualifikationsgruppe wahrscheinlich als Zweiter ab. Auch Deutschland hat Platz eins und das direkte Ticket zur Endrunde im kommenden Sommer bekanntlich noch nicht sicher, auch das DFB-Team könnte also möglicherweise in die Playoffs müssen.

Aber ist man als Gruppenzweiter eigentlich sicher in den WM-Playoffs dabei? Oder dürfen daran nicht alle zwölf Zweiten, sondern nur eine bestimmte Anzahl davon teilnehmen? GOAL klärt im nächsten Abschnitt auf.

    Die kurze und einfache Antwort lautet: Alle!Die zwölf Gruppenzweiten dürfen allesamt an den Playoffs teilnehmen und können sich darüber möglicherweise doch noch für die WM 2026 qualifizieren. Einschränkungen, wonach beispielsweise nur die acht besten Gruppenzweiten in den Playoffs dabei sind, gibt es nicht.

    Mehr noch: Nicht nur die zwölf Gruppenzweiten nehmen an den Playoffs zur WM 2026 teil, sondern auch noch vier weitere Mannschaften. Mehr dazu folgt jetzt.

  • Nehmen alle Gruppenzweiten der Qualifikation an den WM Playoffs teil? So funktioniert der Modus

    Bei den vier weiteren Teilnehmern handelt es sich um Teams, die sich über die Nations League für die Playoffs qualifizieren. Denn: Die vier bestplatzierten Gruppensieger der Nations-League-Saison 2024/25, die in ihrer WM-Qualifikationsgruppe weder Erster noch Zweiter wurden, dürfen ebenfalls noch darauf hoffen, sich über die Playoffs doch noch für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada zu qualifizieren.

    Interessant ist diese Regelung aktuell unter anderem für Schweden. Das Team um die Stürmerstars Alexander Isak und Viktor Gyökeres spielt bisher eine völlig verkorkste WM-Quali und hat in seiner Gruppe so gut wie keine Chance mehr, noch Zweiter zu werden und so zumindest in die Playoffs zu kommen. Da die Schweden aber ihre Nations-League-Gruppe in Liga C gewinnen konnten, haben sie nach aktueller Lage sehr gute Karten, dennoch in den Playoffs dabei zu sein.

    Die Schweden wären bei der Auslosung der WM-Playoffs dann in Lostopf 4. Hier befinden sich die vier Vertreter, die dank ihrer Nations-League-Platzierung an den WM-Playoffs teilnehmen dürfen. Sie spielen im Halbfinale ihres Vierer-Turniers auswärts gegen eine Mannschaft aus Lostopf 1. Darin sind die vier Gruppenzweiten der WM-Qualifikation gesetzt, die in der aktuellen FIFA-Weltrangliste am besten platziert sind. Die weiteren acht Gruppenzweiten werden absteigend nach ihrer Weltranglisten-Platzierung in die Lostöpfe 2 und 3 verteilt. Im zweiten Halbfinale spielt eine Mannschaft aus Topf 2 zuhause gegen eine aus Topf 3.

    Die Sieger der Halbfinals treffen dann im Finale ihres Mini-Turniers aufeinander, der Sieger fährt zur WM. So ergeben sich vier weitere europäische Startplätze, ausgetragen werden die Playoffs Ende März 2026.

    WM-Playoffs 2026: Der Modus in vier Vierer-Turnieren

    Halbfinale 1Team aus Lostopf 1 vs. Team aus Lostopf 4
    Halbfinale 2Team aus Lostopf 2 vs. Team aus Lostopf 3
    FinaleGewinner Halbfinale 1 vs. Gewinner Halbfinale 2
    Qualifikation zur WM 2026: Die aktuellen Tabellen aller Gruppen

    Tabelle Gruppe A

    PlatzLandPunkteTore
    1Deutschland98:3
    2Slowakei95:2
    3Nordirland66:5
    4Luxemburg01:10

    Tabelle Gruppe B

    PlatzLandPunkteTore
    1Schweiz109:0
    2Kosovo73:4
    3Slowenien32:5
    4Schweden12:7

    Tabelle Gruppe C

    PlatzLandPunkteTore
    1Dänemark1012:1
    2Schottland107:2
    3Griechenland37:10
    4Belarus02:15

    Tabelle Gruppe D

    PlatzLandPunkteTore
    1Frankreich109:3
    2Ukraine78:7
    3Island411:9
    4Aserbaidschan12:11

    Tabelle Gruppe E

    PlatzLandPunkteTore
    1Spanien1215:0
    2Türkei913:10
    3Georgien36:9
    4Bulgarien01:16

    Tabelle Gruppe F

    PlatzLandPunkteTore
    1Portugal1011:4
    2Ungarn58:7
    3Irland44:5
    4Armenien32:9

    Tabelle Gruppe G

    PlatzLandPunkteTore
    1Niederlande1622:3
    2Polen1310:4
    3Finnland108:13
    4Litauen36:11
    5Malta21:16

    Tabelle Gruppe H

    PlatzLandPunkteTore
    1Österreich1519:3
    2Bosnien-Herzegowina1313:5
    3Rumänien1011:6
    4Zypern811:9
    5San Marino01:32

    Tabelle Gruppe I

    PlatzLandPunkteTore
    1Norwegen1829:3
    2Italien1518:8
    3Israel915:19
    4Estland47:17
    5Moldawien14:26

    Tabelle Gruppe J

    PlatzLandPunkteTore
    1Belgien1421:6
    2Nordmazedonien1312:3
    3Wales1013:10
    4Kasachstan78:12
    5Liechtenstein00:23

    Tabelle Gruppe K

    PlatzLandPunkteTore
    1England1818:0
    2Albanien116:3
    3Serbien107:7
    4Lettland54:13
    5Andorra13:15

    Tabelle Gruppe L

    PlatzLandPunkteTore
    1Kroatien1620:1
    2Tschechien1312:8
    3Färöer1210:6
    4Montenegro64:13
    5Gibraltar02:20