Oliver Maywurm

Gegen wen spielt Albanien in den Playoffs zur WM 2026? Mögliche Gegner, Modus und Auslosung

Albanien hat sich in seiner WM-Qualifikationsgruppe Platz zwei gesichert und kann sich über die Playoffs noch für die Endrunde qualifizieren. Welche Gegner sind möglich?

Nach der Auslosung der WM-Qualifikationsgruppen war für Albanien das Ziel klar: Hinter Topfavorit England, der sich letztlich auch makellos durchsetzte, wollte man sich im Duell mit Serbien Platz zwei sichern. Und das gelang den Albanern, einen Punkt vor den Serben wurden sie Zweiter.

Damit darf Albanien noch auf seine erste WM-Teilnahme hoffen, ist Ende März 2026 bei den Playoffs dabei. Auf welche Gegner man treffen könnte, wann die Spiele ausgelost werden und wie der Modus aussieht erfahrt Ihr in diesem Artikel!

  • Gegen wen spielt Albanien in den Playoffs zur WM 2026? Mögliche Gegner

    Anhand der aktuellen Platzierung in der FIFA-Weltrangliste wird Albanien bei der Auslosung der Playoffs zur WM 2026 wahrscheinlich in Lostopf 3 zu finden sein. Das bedeutet, dass die Mannschaft von Trainer Sylvinho im Halbfinale ihres Playoff-Turniers eine schwere Aufgabe haben wird, da man auswärts auf ein Team aus Lostopf 1 trifft.

    Nach aktuellem Stand kommen für Albanien als Halbfinalgegner in den Playoffs Italien, die Türkei, die Ukraine und Polen in Frage. Möglicherweise treffen die Albaner also auf die Italiener, die in ihrer Qualifikationsgruppe etwas überraschend nur auf Platz zwei hinter Norwegen landeten. Ein Duell zwischen Albanien und Italien gab es zuletzt bei der EM 2024, als man zum Auftakt der Gruppenphase aufeinander traf. Damals ging Albanien durch Nedim Bajrami, dem das schnellste EM-Tor aller Zeiten gelang, früh in Führung. Italien konnte die Partie aber noch drehen und gewann am Ende mit 2:1.

    Sollte man sich im Playoff-Halbfinale gegen Italien, die Türkei, die Ukraine oder Polen durchsetzen, gäbe es für Albanien im entscheidenden Playoff-Finale acht mögliche Gegner (aus Lostopf 2 und 4). Diese würden voraussichtlich lauten: Wales, Schottland, Tschechien, Slowakei, Schweden, Rumänien, Nordirland oder Nordmazedonien.

    Die wahrscheinlichen Lostöpfe für die WM-Playoffs:

    Lostopf 1
    • Italien
    • Türkei
    • Ukraine
    • Polen
    Lostopf 2
    • Wales
    • Schottland
    • Tschechien
    • Slowakei
    Lostopf 3
    • Albanien
    • Irland
    • Bosnien-Herzegowina
    • Kosovo
    Lostopf 4
    • Schweden
    • Rumänien
    • Nordirland
    • Nordmazedonien
    Mögliche Gegner von Albanien in den Playoffs zur WM 2026: Teilnehmer und Modus

    Die zwölf Gruppenzweiten der WM-Qualifikation sind in den Playoffs dabei und werden absteigend nach ihrer Platzierung in der aktuellen FIFA-Weltrangliste auf die Lostöpfe 1 bis 3 verteilt. Lostopf 4 ist der Topf mit den Teams, die in der Qualifikation nicht Erster oder Zweiter wurden, aufgrund ihres guten Abschneidens in der Nations-League-Saison 2024/25 aber doch noch auf die WM-Teilnahme hoffen und an den Playoffs teilnehmen dürfen.

    Die 16 Playoff-Teilnehmer werden verteilt auf vier Mini-Turniere mit jeweils vier Mannschaften. Ein Team aus Lostopf 1 spielt im Halbfinale zuhause gegen eines aus Topf 3, das andere Halbfinale bestreitet ein Vertreter aus Topf 2 zuhause gegen einen aus Topf 4. Die beiden Sieger der Halbfinales treffen dann jeweils im Playoff-Finale aufeinander. Davon gibt es insgesamt vier Stück und die vier Gewinner fahren doch noch zur WM 2026.

    Ein konkreter Playoff-Pfad, der für Albanien möglich wäre, sieht zum Beispiel so aus:

    Halbfinale
    • Polen vs. Albanien
    • Schottland vs. Schweden
    FinalePolen/Albanien vs. Schottland/Schweden

  • Mit Albanien: Wann findet die Auslosung der WM-Playoffs statt?

    Schon am Donnerstag (20. November) werden wir die Paarungen in den Playoffs zur WM 2026 kennen. Dann findet nämlich in Zürich die Auslosung statt, ab 13 Uhr wird gezogen.

    Die Austragung der Playoff-Spiele ist dann auf Ende März terminiert. Für die dann noch unklaren WM-Teilnehmer wird es bei der Auslosung der WM-Gruppen Anfang Dezember also Platzhalter-Lose geben müssen.

    Albanien in der WM-Qualifikation: Alle Ergebnisse

    TerminSpielErgebnis
    21. März 2025England - Albanien2:0
    24. März 2025Albanien - Andorra3:0
    7. Juni 2025Albanien - Serbien0:0
    10. Juni 2025Lettland - Albanien1:1
    9. September 2025Albanien - Lettland1:0
    11. Oktober 2025Serbien - Albanien0:1
    13. November 2025Andorra - Albanien0:1
    16. November 2025Albanien - England0:2