Gegen wen spielt Albanien in den Playoffs zur WM 2026? Mögliche Gegner, Modus und Auslosung

Anhand der aktuellen Platzierung in der FIFA-Weltrangliste wird Albanien bei der Auslosung der Playoffs zur WM 2026 wahrscheinlich in Lostopf 3 zu finden sein. Das bedeutet, dass die Mannschaft von Trainer Sylvinho im Halbfinale ihres Playoff-Turniers eine schwere Aufgabe haben wird, da man auswärts auf ein Team aus Lostopf 1 trifft.

Nach aktuellem Stand kommen für Albanien als Halbfinalgegner in den Playoffs Italien, die Türkei, die Ukraine und Polen in Frage. Möglicherweise treffen die Albaner also auf die Italiener, die in ihrer Qualifikationsgruppe etwas überraschend nur auf Platz zwei hinter Norwegen landeten. Ein Duell zwischen Albanien und Italien gab es zuletzt bei der EM 2024, als man zum Auftakt der Gruppenphase aufeinander traf. Damals ging Albanien durch Nedim Bajrami, dem das schnellste EM-Tor aller Zeiten gelang, früh in Führung. Italien konnte die Partie aber noch drehen und gewann am Ende mit 2:1.

Sollte man sich im Playoff-Halbfinale gegen Italien, die Türkei, die Ukraine oder Polen durchsetzen, gäbe es für Albanien im entscheidenden Playoff-Finale acht mögliche Gegner (aus Lostopf 2 und 4). Diese würden voraussichtlich lauten: Wales, Schottland, Tschechien, Slowakei, Schweden, Rumänien, Nordirland oder Nordmazedonien.

Die wahrscheinlichen Lostöpfe für die WM-Playoffs: