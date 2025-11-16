Das hat in der Fußballgeschichte noch keine Mannschaft geschafft! Bayern-Star Harry Kane schießt England zur perfekten WM-Qualifikation

Dank eines Doppelpacks von Bayern-Torjäger Harry Kane (74./82.) gewannen die Three Lions zum Abschluss in Albanien 2:0 (0:0), es war der achte Zu-Null-Sieg im achten Spiel. Nie zuvor hatte eine europäische Nation alle Spiele einer WM-Qualifikation, die mindestens sechs Spiele umfasste, ohne Punktverlust und ohne Gegentor abgeschlossen.

In Tirana sorgte Kapitän Kane spät für die Entscheidung, es waren seine Länderspieltore Nummer 77 und 78 im 112. Länderspiel. Tuchel hatte seine Startelf im Vergleich zum 2:0 gegen Serbien drei Tage zuvor gleich auf sieben Positionen verändert. Erneut von Beginn an mit dabei war Kane, der prompt zuschlug.