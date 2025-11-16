Kane England AlbaniaGetty

Das hat in der Fußballgeschichte noch keine Mannschaft geschafft! Bayern-Star Harry Kane schießt England zur perfekten WM-Qualifikation

Dass England zur WM fährt, war schon länger klar. Nun schafften Harry Kane und Co. sogar die perfekte Qualifikation.

Teammanager Thomas Tuchel hat mit England Geschichte geschrieben und die erste perfekte WM-Qualifikation einer europäischen Mannschaft geschafft.

  • Harry Kane traf in Albanien doppelt für England

    Dank eines Doppelpacks von Bayern-Torjäger Harry Kane (74./82.) gewannen die Three Lions zum Abschluss in Albanien 2:0 (0:0), es war der achte Zu-Null-Sieg im achten Spiel. Nie zuvor hatte eine europäische Nation alle Spiele einer WM-Qualifikation, die mindestens sechs Spiele umfasste, ohne Punktverlust und ohne Gegentor abgeschlossen.

    In Tirana sorgte Kapitän Kane spät für die Entscheidung, es waren seine Länderspieltore Nummer 77 und 78 im 112. Länderspiel. Tuchel hatte seine Startelf im Vergleich zum 2:0 gegen Serbien drei Tage zuvor gleich auf sieben Positionen verändert. Erneut von Beginn an mit dabei war Kane, der prompt zuschlug.

    Auch noch ohne Gegentor: Spanien kann am Dienstag nachziehen

    Schon am Dienstag bietet sich die nächste Chance auf eine perfekte WM-Qualifikation. Europameister Spanien hat bisher fünf Siege aus fünf Spielen geholt und dabei 19:0 Tore erzielt. Im letzten Spiel geht es daheim gegen die Türkei.

    Die Abschlusstabelle von Englands WM-Qualifikationsgruppe

    PlatzLandTorePunkte
    1England22:024
    2Albanien7:514
    3Serbien9:1013
    4Lettland5:155
    5Andorra3:161